Veja quanto custa a moeda antiga do Rui Barbosa atualmente

Como medir a importância de uma pessoa para a história de um país? Em boa parte das nações do mundo, uma boa maneira de realizar esta homenagem é cravando a imagem do cidadão em uma moeda. Não é diferente no Brasil. Poucos personagens na nossa história conseguem este tipo de honraria.

E entre estes poucos personagens há, por exemplo, Rui Barbosa. Ele estampa a grafia da moeda de 20 centavos do ano de 1949, e é sobre esta peça que vamos falar neste artigo. Afinal de contas, o exemplar é considerado muito raro por boa parte dos colecionadores no Brasil.

Quem foi Rui Barbosa

Rui Barbosa foi um brasileiro nascido na cidade de Salvador, na Bahia. Durante a sua vida, ele foi advogado, político, escritor e diplomata. Mas o grande destaque na sua biografia foi mesmo o seu papel no golpe contra a monarquia no dia 15 de novembro de 1889.

Rui Barbosa foi um dos responsáveis por escrever a Constituição republicana do ano de 1891. Logo depois da proclamação da República, ele chegou a atuar como ministro da Justiça e da Fazenda. Barbosa também concorreu à presidência nos anos de 1910 e 1919, mas perdeu nas duas ocasiões.

Uma curiosidade sobre a moeda de 20 centavos de 1949, que faz a homenagem a Rui Barbosa, é que ela contou com uma tiragem de mais de 24 milhões de peças. Este é um número considerado alto dentro do mundo da numismática, o que indica que não é tão difícil encontrar esta peça atualmente.

Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 20 centavos do ano de 1949, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 19mm;

Peso: 4gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Ruy Barbosa * Brasil. Efígie de Ruy Barbosa, voltado à esquerda;

Desenho do Reverso: Valor de face e a data e uma estrela acima do valor.



Quanto vale esta moeda

Caso você encontre esta moeda de 20 centavos do ano de 1949 em condições normais, ou seja, sem erros, ela poderá ser vendida pelos seguintes valores:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 20,00 R$ 70,00

Caso você encontre esta peça de 20 centavos do ano de 1949 cerificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 300.

As variantes da moeda

Mas vale lembrar que esta peça pode valer ainda mais dinheiro caso ela seja encontrada com algum erro de cunhagem. Veja abaixo alguns exemplos:

Moeda de 20 centavos do ano de 1949 com a data duplicada:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 60,00 R$ 250,00 R$ 600,00

Moeda de 20 centavos do ano de 1949 com o reverso horizontal: R$ 45;

Moeda de 20 centavos do ano de 1949 com duplicação de cunho em todo o reverso: R$ 40.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.