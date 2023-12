Veja quanto os brasileiros pretendem gastar em presentes neste Natal

A Shopee, uma das principais plataformas de compras online, compartilhou na última segunda-feira (12) os resultados de sua pesquisa in-app sobre os hábitos de compras dos brasileiros para a aguardada temporada de Natal. Os dados revelam as preferências e tendências dos consumidores durante esse período festivo.

De acordo com o estudo, os usuários da Shopee planejam investir, em média, R$ 450 em presentes para celebrar o Natal. Além disso, a pesquisa indica a crescente popularidade do Pix como método de pagamento.

O Pix, sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, tem ganhado espaço como uma opção preferida entre os compradores. Cerca de 50% dos consumidores optaram por essa forma ágil e conveniente de transação financeira, indicando uma mudança significativa nos hábitos de pagamento.

Logo atrás do Pix, o cartão de crédito se destacou como a segunda opção mais escolhida, sendo a preferência de 34% dos entrevistados. Essa constatação destaca a contínua relevância do cartão de crédito como uma forma tradicional, mas ainda bastante utilizada, de efetuar pagamentos online.

Consumidores se planejaram para as compras de natal

Segundo a pesquisa realizada pela Shopee, mais de 60% dos entrevistados aproveitaram as ofertas da Black Friday como uma oportunidade estratégica para garantir seus presentes de Natal. Essa inclinação demonstra uma tendência crescente de antecipação às compras de fim de ano, onde os consumidores buscam maximizar os descontos oferecidos durante o evento.

Além disso, o estudo revelou que 46% dos participantes planejam realizar suas compras com três semanas ou mais de antecedência em relação ao Natal. Esta decisão indica uma preferência por evitar a corrida de última hora e garantir a disponibilidade de produtos desejados.

Contrastando com a antecipação evidenciada pela maioria, apenas 25% dos entrevistados pretendem deixar suas compras para as duas semanas antes do Natal. Este grupo, possivelmente, busca aproveitar as últimas promoções.

“Os resultados da pesquisa destacam o crescente planejamento dos brasileiros ao adquirir presentes em ocasiões especiais, refletindo uma crescente adaptação ao comércio online. Nesse contexto, nossa dedicação tem se concentrado em proporcionar vantagens distintas em nossa plataforma, por meio de iniciativas como cupons, ofertas e lives exclusivas para cada ocasião”, afirmou Felipe Piringer, responsável pelo marketing da Shopee.



Familiares serão os mais presenteados

No que diz respeito às escolhas de presentes, 38% dos entrevistados ainda estão indecisos, mostrando que uma parcela significativa da população está ponderando cuidadosamente sobre as opções disponíveis. Entre aqueles que já tomaram uma decisão, 93% planejam presentear membros da família.

Para 63% dos participantes da pesquisa, é fundamental que os presentes ofereçam um bom custo-benefício e tenham preços acessíveis. Essa preferência destaca a importância de opções acessíveis e vantajosas, refletindo a busca por presentes para o Natal que atendam tanto às expectativas quanto ao orçamento disponível.

Quando questionados sobre suas estratégias de compra, 52% dos entrevistados revelaram que primeiro buscam o presente desejado antes de procurar a loja com a melhor oferta. Isso evidencia a importância do produto desejado no processo de decisão de compra.

Essas descobertas da Shopee oferecem uma visão aprofundada sobre as preferências e comportamentos dos consumidores brasileiros durante o período natalino. A pesquisa fornece informações para compradores e varejistas adaptarem suas estratégias e oferecerem uma experiência de compra alinhada às expectativas do público.