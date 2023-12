Veja quanto vale a MOEDA de 1 REAL ano 2011 com este DETALHE

As moedas raras têm um valor que vai além do seu poder de compra. Elas são verdadeiras relíquias que nos conectam ao passado, carregando consigo histórias e cultura. Entre essas moedas, destaca-se a moeda de 1 real de 2011 com reservo deslocado, despertando grande interesse entre colecionadores e entusiastas numismáticos.

Neste artigo, vamos explorar a fascinante história dessas moedas e entender por que elas são tão valorizadas.

Identificando a moeda de 1 real

Para identificar a moeda de 1 real rara, você precisa saber suas características. Segundo o Banco Central (BC), este é o perfil da moeda:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente)

Período: República

Casa da Moeda: Rio de Janeiro

Diâmetro: 27mm

Peso: 7.84gr

Metal: Cuproníquel (núcleo) e Alpaca (anel)

Borda: Serrilha intermitente

Reverso: Moeda

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnias brasileiras; dísticos Brasil

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

Características das Moedas Raras

As moedas raras possuem uma série de características que as tornam objetos de desejo para colecionadores e investidores. Diversos fatores contribuem para a valorização dessas relíquias, tais como:

Ano de Emissão: Algumas moedas são consideradas raras por serem produzidas em um ano específico, geralmente devido a uma mudança no desenho, composição ou tiragem limitada. Erros de Cunhagem: Moedas que possuem erros de cunhagem, como falhas na impressão, letras invertidas ou desalinhadas, podem ter um valor maior entre os colecionadores. Tiragem Limitada: Moedas produzidas em uma quantidade limitada, seja por motivos econômicos, políticos ou especiais, tendem a ser mais valorizadas. Estado de Conservação: Moedas em bom estado de conservação, sem desgastes excessivos, arranhões ou corrosão, são mais desejadas pelos colecionadores. Características Especiais: Algumas moedas possuem características únicas, como desenhos diferentes, metal precioso na composição ou marcas específicas que as tornam valiosas.



Estados de Conservação

As moedas raras podem ser classificadas de acordo com seu estado de conservação. Existem diversas categorias que indicam o grau de desgaste e preservação de uma moeda. Entre as principais categorias, destacam-se:

Flor de Cunho (FC): Moedas em perfeito estado de conservação, sem desgastes ou sinais de manuseio. Soberba (S): Moedas com cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original preservados, apresentando algum brilho e pequenas imperfeições. Muito Bem Conservada (MBC): Moedas que mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, com desgaste uniforme e algumas imperfeições. Bem Conservada (BC): Moedas que apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original visíveis a olho nu. Regular (R): Moedas que têm no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original visíveis com o auxílio de uma lente.

O Valor Monetário da Moeda de 1 Real 2011

Diversos fatores influenciam o valor da moeda de 1 real de 2011 com reservo deslocado, como a sua raridade, estado de conservação, demanda do mercado e interesse dos colecionadores.

É importante considerar todas essas características e realizar uma pesquisa no mercado numismático para determinar o valor de uma moeda antiga.

O valor das moedas de moeda de 1 real de 2011 pode variar significativamente. Algumas delas podem chegar a valer até R$70,00 e até ultrapassar essa faixa em casos de erros conjugados ou disputas em leilões.

No entanto, o valor exato dependerá desses fatores e da demanda do mercado no momento da venda.

A Preservação das Moedas

A preservação das moedas é fundamental para manter seu valor e sua beleza ao longo dos anos. Existem algumas dicas importantes para garantir a conservação adequada das moedas:

Manusear as moedas com cuidado, evitando tocá-las diretamente com as mãos. Armazenar as moedas em cápsulas de acrílico ou em álbuns específicos para numismática. Evitar exposição à luz solar direta, umidade e variações bruscas de temperatura. Limpar as moedas apenas quando necessário, utilizando produtos específicos para numismática e seguindo as recomendações de especialistas.

Dicas Para Vender Moedas Raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço. Entre elas estão:

Pesquise sobre a história da moeda. Forneça garantias de autenticidade caso possível. Tire boas fotos. Faça uma pesquisa de preço. Analise valores de catálogos. Pesquise o valor de mercado em sites como Mercado Livre, Shopee e sites de leilões.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

A maioria das pessoas que possuem moedas raras e desejam vendê-las reclamam da dificuldade para isso. No entanto, existem diversas formas para vender suas moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores também são excelentes plataformas para vender moedas raras.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas moedas. O portal Notícias Concursos está comprando moedas, desde que sejam moedas com erros, diretamente no Canal Notícias Concursos no YouTube. Para saber mais e vender sua moeda, acesse aqui.

Ademais, a procura por moedas valiosas, a descoberta de peças únicas, a conservação dessas relíquias e a troca de conhecimentos sobre numismática são atividades que unem indivíduos de diversas regiões do globo, unidos pela paixão pelo passado e pela apreciação do patrimônio cultural.

A moeda de 1 real de 2011 com reservo deslocado são apenas um exemplo do vasto universo das moedas raras. Cada uma dessas relíquias conta uma história única e nos permite viajar no tempo, apreciando a arte, a cultura e a evolução das sociedades ao longo dos séculos.