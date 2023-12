Veja quanto vale hoje a primeira moeda do Plano Real

O Plano Real é considerado pela grande maioria dos economistas, como um dos planos mais bem sucedidos da história do país. O projeto acabou com a super inflação do Brasil e devolveu poder de compra aos brasileiros. Mas para além disso, este capítulo da nossa história também rendeu outros pontos: as moedas raras.

Desde o seu lançamento em 1994, o Plano Real distribuiu vários tipos de moedas, e algumas delas podem ser consideradas muito valiosas. Neste sentido, surge uma dúvida: quanto está valendo agora em 2023, a primeira moeda lançada dentro do Plano há quase 30 anos?

De que moeda estamos falando?

Em primeiro lugar, é importante lembrar de qual moeda estamos falando neste artigo. De acordo com o informações do Banco Central (BC), a primeira peça lançada dentro do Plano Real em 1994 foi a de 1 real. Trata-se de um exemplar bastante famoso no meio dos colecionadores.

Uma curiosidade importante sobre esta peça, é que ela não tem mais valor monetário. Segundo informações oficiais, o exemplar deixou de circular no ano de 2003. Assim, caso você encontre uma moeda de 1 real do ano de 1994, saiba que você não vai poder usá-la para fazer compras.

O Banco Central (BC) decidiu desmonetizar a peça depois de várias denúncias de falsificação do modelo. Inicialmente, o BC tentou criar mecanismos para coibir a prática, mas depois percebeu que todas as medidas foram em vão, e optou por descontinuar o exemplar.

As características da peça

Abaixo, listamos as principais características da moeda de 1 real do ano de 1994 de acordo com a informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC). Confira:

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 24mm;

Peso: 4.27gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República, Ladeada por representação estilizada de ramo de louros; dístico BRASIL;

Desenho do Reverso: Valor, ladeado por ramos de louros. Abaixo, os dísticos ‘real’ e a data.



Você também pode gostar:

Quanto vale esta moeda

Agora, listamos os valores atualizados para o ano de 2023, para a primeira moeda distribuída dentro do Plano Real. Confira:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 15,00 R$ 40,00 R$ 180,00

Vale lembrar, no entanto, que os valores podem ser maiores, caso a moeda de 1 real de 1994 conte com um erro específico. Dentro da numismática, este defeito de fabricação é conhecido como reverso invertido. Para estes casos, os valores de venda para o ano de 2023 são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 100,00 R$ 360,00 R$ 900,00

A definição do valor de uma moeda rara com defeito é mais complexa. “Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

O que é reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.