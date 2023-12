Veja quem mais ganhou e mais perdeu dinheiro neste ano

A riqueza combinada dos 43 bilionários brasileiros, conforme listados em tempo real pela Forbes, apresentou um aumento de 20,6% ao longo de 2023. De acordo com os dados mais recentes, a fortuna total desses empresários saltou de US$ 140,2 bilhões (R$ 682,7 bilhões) em 3 de janeiro para R$ 176,7 bilhões (R$ 860,5 bilhões) até 18 de dezembro.

Dentre os bilionários brasileiros listados, destaca-se Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, como o grande destaque do ano. Saverin viu sua fortuna crescer US$ 12 bilhões (R$ 58,4 bilhões) ao longo dos últimos 12 meses. Esse aumento elevou seu patrimônio total para US$ 19,3 bilhões (R$ 93,9 bilhões), representando um aumento de 164,4% em relação aos US$ 7,3 bilhões (R$ 4,87 bilhões) registrados no início do ano.

Desta forma, Eduardo Saverin conquistou oficialmente o posto de mais rico do Brasil em 2023, impulsionado pelo crescimento das ações da Meta. Segundo informações da Forbes, as ações da gigante tecnológica apresentaram um crescimento de 176% no mesmo período.

Grandes fortunas em 2023

A lista em tempo real da Forbes revelou movimentações notáveis entre os bilionários brasileiros em 2023, destacando André Esteves, chairman e sócio sênior do banco BTG Pactual, como o segundo maior ganhador no período. Sua fortuna registrou um crescimento de 64% nos últimos 12 meses, atingindo a marca de US$ 8,2 bilhões (R$ 39,9 bilhões).

Esse avanço coincide com a valorização de 63,8% das ações do BTG Pactual durante o mesmo período. Enquanto Eduardo Saverin lidera a lista de ganhadores com um aumento de US$ 12 bilhões (R$ 58,4 bilhões) em sua fortuna, André Esteves não fica para trás, consolidando sua posição como uma figura proeminente no cenário financeiro brasileiro.

O terceiro lugar nesse ranking de ascensão patrimonial é ocupado pelos irmãos João Moreira Salles e Walther Moreira Salles Junior, do Itaú Unibanco. Ao longo do último ano, testemunharam um crescimento de 170,6%, vendo seus patrimônios saltarem de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,2 bilhões) para US$ 4,6 bilhões (R$ 22,4 bilhões).

Bilionários brasileiros que mais perderam dinheiro



O cenário financeiro dos bilionários brasileiros em 2023 apresentou também perdas significativas, destacando Luciano Hang, fundador da Havan. De acordo com dados da Forbes, a fortuna de Hang, hoje avaliada em US$ 3,3 bilhões (R$ 16 bilhões), sofreu uma queda de 29,8%, partindo de US$ 4,7 bilhões (R$ 22,8 bilhões) no início do ano.

Hang não está sozinho nesse declínio financeiro, pois João Alves de Queiroz Filho, da Hypera, e Dulce Pugliese de Godoy Bueno, da Dasa, também viram suas fortunas encolherem ao longo do ano. Além desses três empresários, outros sete deixaram de integrar o seleto grupo de bilionários em dólares em 2023.

A lista inclui Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, Candido Pinheiro Koren de Lima Junior e Jorge Pinheiro Koren de Lima, da Hapvida. Samuel Barata, da Drogaria Pacheco, também perdeu o posto de bilionário em dólares.

Segundo a Forbes, outros empresários que perderam o status de bilionários em dólares incluem Ermirio Pereira de Moraes e Maria Helena Moraes Scripilliti, ligados ao Grupo Votorantim; Vera Rechulski Santo Domingo, da AB InBev; Walter Faria, do Grupo Petrópolis; Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza; e Jorge Feffer, associado à Suzano.