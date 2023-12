Veja QUEM PODE se inscrever em uma das 300 vagas do CONCURSO FIOCRUZ

Salários do concurso Fiocruz são acima de quase R$ 6 mil e mais benefícios

O concurso Fiocruz-Fundação Oswaldo Cruz- traz uma grande oportunidade até o momento. Além de 300 vagas, são ótimos os salários.

Os aprovados ainda receberão excelentes benefícios. Veja.

Concurso Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) publicou os editais para seu novo concurso, oferecendo um total de 300 vagas para profissionais de nível superior. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Analista de Gestão em Saúde (100 vagas), Pesquisador em Saúde Pública (100 vagas) e Tecnologista em Saúde Pública (100 vagas).

Inscrições e Prazos do concurso Fiocruz

As inscrições estarão abertas no período de 22 de janeiro a 05 de março de 2024, com custo de R$ 150,00. Os interessados podem se inscrever no site da Fiotec/Fiocruz. As provas estão programadas para acontecer em abril de 2024.

Vagas e Salários do concurso Fiocruz

Os cargos disponíveis na Fiocruz oferecem salários de R$ 5.735,29, além de benefícios. Abaixo estão detalhadas as vagas e os respectivos salários:



Tecnologista em Saúde Pública: 100 vagas

Analista de Gestão em Saúde: 100 vagas

Pesquisador em Saúde Pública: 100 vagas

Etapas do Concurso

Os candidatos serão avaliados por meio de até 3 etapas:

Provas Objetivas: eliminatórias e classificatórias.

Provas Discursivas: eliminatórias e classificatórias.

Apresentação do Projeto de Atuação Profissional e Defesa de Memorial (apenas para Pesquisador): eliminatórias e classificatórias.

Análise de Títulos: classificatória.

Locais de Atuação

As vagas são destinadas para atuação em diversas cidades, incluindo Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador ou Teresina.

Detalhes das Provas Objetivas do concurso Fiocruz

As provas objetivas estão agendadas para 28 de abril de 2024. Serão 40 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas de resposta, sendo apenas uma considerada correta. Para o cargo de Pesquisador, não haverá prova objetiva.

A aprovação na etapa requer a obtenção do número mínimo de pontos para aprovação, conforme estabelecido no Quadro de Provas dos editais.

Provas Discursivas e Análise de Títulos

A Prova Discursiva consistirá em uma única questão, com base no conteúdo programático de cada perfil. Já a análise de títulos exigirá a entrega da documentação especificada no edital.

Essa etapa será conduzida por uma Banca Examinadora composta por 3 membros, sendo 1 deles do quadro permanente da Fiocruz.

Situação Atual de Cargos na Fiocruz

No cenário atual da Fiocruz, conforme dados de abril de 2023, há uma notável presença de 698 cargos vagos. Essa distribuição revela a dinâmica entre a quantidade de cargos aprovados, distribuídos, ocupados e os que permanecem vagos.

Cargos em Detalhes do concurso Fiocruz

A especificação dos cargos é vital para compreender a estrutura interna:

Pesquisador em Saúde Pública: Com 1140 cargos aprovados, 1139 distribuídos, 858 ocupados e 282 vagos.

Com 1140 cargos aprovados, 1139 distribuídos, 858 ocupados e 282 vagos. Tecnologista em Saúde Pública: A categoria conta com 1752 cargos aprovados, todos distribuídos, 1500 ocupados e 252 vagos.

A categoria conta com 1752 cargos aprovados, todos distribuídos, 1500 ocupados e 252 vagos. Analista de Gestão em Saúde: Com 839 cargos aprovados, 839 distribuídos, 675 ocupados e 164 vagos.

Último Concurso Fiocruz

Relembrando o concurso realizado em 2016, a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde, buscou preencher vagas nos níveis médio e superior. Diversos cargos foram ofertados, incluindo Assistente, Especialista, Técnico e Pesquisador.

Detalhes dos Cargos

Nível Médio: Assistente Técnico de Gestão em Saúde (21 vagas): Salário inicial de R$ 2.313,61, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação e gratificações.

Salário inicial de R$ 2.313,61, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação e gratificações. Níveis Médio, Técnico e Superior: Pesquisador (58 vagas): Remuneração de R$ 5.582,63, com benefícios e retribuição por titulação.

Remuneração de R$ 5.582,63, com benefícios e retribuição por titulação. Níveis Médio e Técnico: Técnico em Saúde Pública (61 vagas): Salário inicial de R$ 2.476,49, com benefícios e gratificações.

Salário inicial de R$ 2.476,49, com benefícios e gratificações. Nível Superior: Especialista (10 vagas): Salário inicial de R$ 8.022,79, somado a benefícios e retribuição por titulação.

Etapas do Último Concurso

O processo seletivo compreendeu diversas etapas, incluindo Provas Objetivas, Práticas (para alguns cargos), de Títulos (para cargos de nível superior) e Exame Médico. Cada fase visava avaliar distintas habilidades e conhecimentos dos candidatos, garantindo uma seleção abrangente e justa.