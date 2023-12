Veja quem pode se inscrever NESTE concurso público com salários de R$ 30 MIL

Confira demais benefícios do concurso público

Este concurso público é uma grande chance com salários maravilhosos. O aprovado receberá inicialmente R$ 30 mil. Os benefícios também são atrativos.

Veja e se inscreva.

Concurso MP SC

O edital do aguardado concurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP SC) foi lançado, oferecendo a chance de integrar o cadastro reserva no cargo de Promotor de Justiça Substituto. Uma oportunidade ímpar para quem busca se destacar na carreira jurídica.

Qualificações Exigidas

Os requisitos para participação incluem formação superior em direito e, no mínimo, três anos de experiência jurídica comprovada no ato da inscrição definitiva. A remuneração oferecida é de R$ 30.617,02, um atrativo adicional para aqueles que almejam essa posição de destaque.

As atividades jurídicas aceitas englobam:

Exercício efetivo de advocacia, inclusive voluntária, com participação em pelo menos cinco atos privativos de advogado anualmente;

Desempenho de cargo, emprego ou função que demande predominantemente conhecimentos jurídicos;

Atuação como conciliador, mediador ou árbitro na resolução de litígios;

Prestação de serviço voluntário em órgãos públicos, demandando prática reiterada de atos que exijam conhecimentos jurídicos;

Conclusão aprovada de cursos de pós-graduação em Direito por instituições reconhecidas.



Fases do concurso público

O certame do MP SC consistirá nas seguintes etapas:

Prova Preambular Objetiva: Composta por 400 itens de julgamento certo ou errado, abrangendo diversas áreas do conhecimento jurídico.

Prova Preambular Discursiva: Avaliação crucial da capacidade de argumentação e expressão escrita dos candidatos.

Inscrição Definitiva: Momento de formalizar a participação, apresentando documentos e informações necessárias.

Prova de Tribuna: Avaliação prática das habilidades oratórias dos candidatos.

Prova de Títulos: Reconhecimento de méritos acadêmicos e profissionais dos participantes.

Prova Oral: Etapa desafiadora, exigindo demonstração do domínio do conhecimento jurídico em situações simuladas.

A prova preambular objetiva está agendada para 17 de março de 2024. Este é o momento de demonstrar não apenas conhecimento teórico, mas também habilidades práticas e argumentativas.

O concurso não é apenas um desafio, mas uma oportunidade ímpar para aqueles que buscam construir uma carreira sólida e prestigiosa no Ministério Público de Santa Catarina

Como se inscrever neste concurso público

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 9 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).

O que faz um promotor?

O Promotor de Justiça é uma pessoa importante no mundo jurídico. Ele trabalha para garantir que as leis sejam seguidas e que as pessoas sejam tratadas de maneira justa. Vamos ver algumas coisas que um Promotor de Justiça faz.

Primeiro, ele vai para os tribunais para representar o Ministério Público. Isso significa que ele defende a sociedade em casos criminais e civis. Ele também investiga casos para decidir se devem ir para o tribunal. Isso inclui participar de investigações e operações policiais em casos criminais.

O Promotor de Justiça também verifica se as leis estão sendo cumpridas. Se houver algo errado, ele toma medidas para corrigir. Ele atua em situações que envolvem violações de direitos fundamentais e trabalha para garantir justiça para todos.

Além disso, ele cuida de questões civis, como direitos do consumidor, direitos das crianças, meio ambiente e outros assuntos importantes. Ele também se certifica de que as penas para os criminosos sejam cumpridas corretamente, para que possam se recuperar.

O Promotor de Justiça não trabalha apenas em tribunais. Ele pode ajudar as pessoas a resolverem seus problemas fora do tribunal, agindo como mediador. Ele também trabalha para evitar corrupção e má conduta no governo, responsabilizando aqueles que agem de maneira incorreta.

Em resumo, o trabalho do Promotor de Justiça é manter a ordem, garantir que as leis sejam seguidas e proteger os direitos de todos na sociedade. Ele desempenha um papel fundamental em tornar nossa comunidade um lugar mais justo e seguro.