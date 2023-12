veja quem recebe aposentadoria e pensões nesta quarta, 27

Com a chegada das festas de final de ano, é natural que muitas pessoas estejam ansiosas para receberem as suas aposentadorias e auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mesmo por isso, é muito importante prestar atenção nas datas de pagamentos, porque eles já estão acontecendo.

Nesta quarta-feira (27), o INSS está seguindo com mais uma rodada de liberações de aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários. Para saber o dia exato do seu recebimento, é necessário se basear no final do seu Número do benefício, excluindo o numeral que vem depois do dígito verificador.

Dados do Ministério da Previdência indicam que mais de 37 milhões de pessoas de todas as regiões do país estão aptas ao recebimento de saldos do INSS relativos ao mês de dezembro. Especificamente nesta quarta-feira (27), o saldo está sendo liberado para:

Pessoas que recebem um salário mínimo; e

que possuem o final da inscrição 4.

Os calendários do INSS

Assim como aconteceu nos meses anteriores, o INSS segue dois calendários. Um deles é voltado apenas para as pessoas que recebem benefícios equivalentes a uma salário mínimo, ou seja, R$ 1.320. Veja abaixo:

Final 1: 21 de dezembro (já realizado);

Final 2: 22 de dezembro (já realizado);

Final 3: 26 de dezembro (já realizado);

Final 4: 27 de dezembro (hoje);

Final 5: 28 de dezembro;

Final 6: 2 de janeiro;

Final 7: 3 de janeiro;

Final 8: 4 de janeiro;

Final 9: 5 de janeiro;

Final 0: 8 de janeiro.

O segundo calendário é voltado para as pessoas que recebem qualquer valor acima de R$ 1.320, ou seja, qualquer patamar acima do salário mínimo. Para este grupo, os pagamentos relativos ao mês de dezembro só devem ser feitos em janeiro. Veja abaixo:

Finais 1 e 6: 2 de janeiro;

Finais 2 e 7: 3 de janeiro;

Finais 3 e 8: 4 de janeiro;

Finais 4 e 9: 5 de janeiro;

Finais 5 e 0: 8 de janeiro.



Consultando o valor sem sair de casa

De acordo com as informações oficiais, qualquer pessoa pode consultar os valores que estão disponíveis em seu nome para o INSS nesta semana. A consulta, aliás, pode ser feita mesmo pelos segurados que ainda não receberam o saldo de fato.

Para tanto, basta acessar o extrato do INSS, que está disponível de maneira remota, e pode ser acessado através do aplicativo e site do Meu INSS. Para entrar neste sistema, é necessário utilizar o login unificado do Gov.br.

Além de consultar os valores, o cidadão pode usar o Meu INSS para verificar informações essenciais, agendar ou remarcar perícias, além de utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Fila de espera do INSS

Enquanto mais de 37 milhões de brasileiros seguem recebendo o dinheiro do INSS nesta semana, outros milhões de cidadãos estão na espera por uma vaga. Dados oficiais do Ministério da Previdência indicam que mais de 1,5 milhão de pessoas estão na chamada fila de espera.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), voltou a falar nesta semana sobre este problema. Segundo ele, a culpa pelo tamanho da lista não seria do atual governo, mas da gestão anterior. De todo modo, ele seguiu prometendo zerar a fila de espera.

“Estamos cada vez mais focados na missão de enquadrar a fila do INSS em até 45 dias, que foi gerada nos últimos anos, bem como aprimorar os serviços. É o resgate de uma instituição que foi dilapidada”, disse, ao elogiar a gestão do atual presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

“Entre as prioridades do governo federal, a Previdência Social garante a cidadania de mais de 39 milhões de brasileiros e impulsiona o desenvolvimento da nação. Com o trabalho presencial e a reestruturação das agências, os beneficiários perceberão a evolução do maior programa social continuo do mundo. O povo precisa diariamente de todos nós e vamos responder com qualidade”, completou o presidente do INSS, garantindo que a situação poderá melhorar a partir do próximo ano.