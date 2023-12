veja quem são os maiores “responsáveis” por abrir novas vagas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) conduziu um estudo com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). O resultado aponta que, ao longo do ano de 2023, 71% das 1,78 milhão de vagas de trabalho criadas foram provenientes de micro e pequenas empresas.

O levantamento revela que as micro e pequenas empresas foram responsáveis pelo total de 1,26 milhão de postos de trabalho, representando a maioria das contratações. Em contrapartida, as médias e grandes empresas contribuíram com 372,4 mil vagas, correspondendo a cerca de 21% do total de empregos gerados no período.

No recorte mensal, o mês de outubro se destacou com as micro e pequenas empresas liderando novamente a geração de empregos. Segundo o Sebrae, nesse período, essas empresas foram responsáveis pela criação de 124,1 mil vagas, contribuindo significativamente para o saldo líquido de contratações, que ultrapassou 190 mil postos de trabalho.

Esse número representa 65,2% do saldo líquido, enquanto as médias e grandes empresas geraram 69,8 mil novas vagas, equivalente a 36,7% do saldo total de contratações efetuadas no mês. O estudo reforça o importante papel das micro e pequenas empresas na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, destacando sua contribuição para a redução do desemprego.

Relevância dos pequenos negócios

Décio Lima, presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), comentou sobre os números revelados pelo recente estudo, ressaltando mais uma vez a relevância do pequeno negócio e seu impacto crucial na economia nacional.

Segundo Lima, os dados evidenciam a força dos empreendimentos de pequeno porte, que têm desempenhado um papel fundamental na economia brasileira. Ele destacou a dedicação diária dos empreendedores, que contribuem para movimentar o Brasil, promover a distribuição de renda, viabilizar a inclusão social e transformar vidas em diversos bairros e municípios, abrangendo todas as regiões do país.

O presidente do Sebrae enfatizou um marco histórico ao mencionar que o Brasil alcançou pela primeira vez a marca de 100 milhões de pessoas ocupadas, evidenciando a importância do setor. Além disso, ressaltou a conquista de uma das menores taxas de desemprego no país (7,6%).



Micro e pequenas empresas

Micro e pequenas empresas são categorias distintas de empreendimentos que desempenham um papel fundamental na economia. No contexto brasileiro, a definição dessas empresas é baseada em critérios como faturamento anual e número de funcionários.

Abrir uma micro ou pequena empresa envolve uma série de passos e considerações. Antes de mais nada, o empreendedor deve identificar o segmento de mercado no qual deseja atuar e avaliar a concorrência e as demandas do consumidor. Sendo assim, é recomendado analisar a viabilidade do negócio no contexto local.

É recomendado elaborar um plano de negócios detalhado, incluindo análise de mercado, estratégias de marketing, plano financeiro e projeções. Além disso, é importante escolher com cautela a forma jurídica da empresa (MEI, ME, EPP, entre outras). Vale lembrar que a modalidade da empresa vai depender do faturamento anual e número de funcionários contratados.

Os interessados em abrir micro ou pequenas empresas podem contratar um contador para auxiliar nas obrigações fiscais e contábeis. No entanto, hoje também é possível obter mais informações sobre as modalidades jurídicas existentes nos canais oficiais do governo federal.