veja quem vai receber pagamentos nesta semana

O governo federal retoma em breve os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. O maio programa de transferência de renda do país atende atualmente pouco mais de 21 milhões de pessoas de todas as regiões. Os repasses do Auxílio-gás nacional também serão feitos em breve.

Oficialmente, o governo federal só vai retomar os pagamentos destes dois benefícios sociais na próxima segunda-feira (11). Mas o fato é que ao menos uma parcela dos usuários poderá receber o saldo já nesta semana, mais precisamente no próximo sábado (9).

Antecipações do Bolsa Família

Isso acontece porque o governo federal costuma antecipar os pagamentos do Bolsa Família para os cidadãos que recebem o benefício nas segundas-feiras. Nestes casos, os saldos são antecipados para o sábado imediatamente anterior.

Quem tem o Número de Identificação Social (NIS) final 1 receberá o saldo na próxima segunda (11), mas o dinheiro poderá ser movimentado já a partir do sábado (9), ou seja, já a partir desta semana.

Como movimentar o Bolsa Família

As regras de movimentação do Bolsa Família seguem basicamente as mesmas neste mês de dezembro, mesmo para os casos dos cidadãos que receberão o saldo de forma antecipada no sábado (9).

Para movimentar o benefício não é necessário sair de casa. Através do app do Caixa Tem, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos, usar o Pix, e até mesmo gerar um código de saque em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.



Calendário oficial do Bolsa Família

Vale lembrar que neste mês de novembro, os pagamentos do Bolsa Família serão antecipados. A ideia é que os repasses comecem oficialmente na próxima segunda-feira (9), e sigam até o próximo dia 22. O objetivo é que todos os usuários recebam o saldo antes das festas de final de ano.

Assim como nos meses anteriores, para saber o dia exato de pagamento do seu Bolsa Família, é preciso se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Veja no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 11 de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 12 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 13 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 14 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 15 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 18 de de dezembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 19 de dezembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 20 de dezembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 21 de dezembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 22 de dezembro (sexta-feira).

Os valores

Não há previsão de pagamentos de um 13º salário para os usuários do Bolsa Família este ano. De todo modo, o governo federal já confirmou que vai liberar uma série de adicionais em dezembro. São eles:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

App ainda não atualizou

O governo federal anunciou que começaria a atualizar os aplicativos do Bolsa Família com as informações de dezembro nesta segunda-feira (4). Entretanto, o fato é que uma boa parcela dos usuários do programa social segue afirmando que nada mudou no app oficial do projeto social.

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, órgão responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, falou sobre o tema. De acordo com a pasta, é natural que o processo de atualização aconteça de forma lenta, e que as contas recebam as novas informações aos poucos.

Assim, caso o seu app ainda não esteja atualizado com as informações de dezembro, isso não quer dizer necessariamente que existe um problema com a sua conta. Trata-se apenas de uma demora comum no processo de atualização das informações do aplicativo.