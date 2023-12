Vendas de ingressos para o Bom Jesus dos Navegantes de Penedo 2024 começam amanhã

A Taluan Eventos anunciou que as vendas de ingressos para os camarotes da tradicional Festa do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo 2024 começarão amanhã, 13 de dezembro de 2023. O evento, que promete ser um dos destaques do calendário cultural da cidade, acontecerá entre os dias 11 e 13 de janeiro de 2024 (programação artística).

Os ingressos estarão disponíveis em Penedo, na loja SOUTH MODA FEMININA, no Centro da cidade e também de forma online, que será divulgado amanhã no Instagram https://www.instagram.com/taluaneventos/ o link certo para realizar a compra.

PROGRAMAÇÃO

Quinta 11/01

Grupo Menos é Mais

Nattan

Gui Mauriz

Elâine Nascimento

Juh Imperadora

Rikiely Souza

Sexta 12/01

Mari Fernandes

Henry Freitas

Sandra Moreno

Sabrina Lobo

Maxylene Cruz

Sábado 13/01

João Gomes

Tarcísio do Acordeon

Val Valverde

Dudu Moral

Roda de samba com:

Dan Souza

Marcelle (Louko Romance)

Fabinho Silva

Alex David

Sávio Lazaro