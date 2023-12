Vereadores aprovam recurso para o PAP, maior programa estruturante da história de Penedo

A maioria dos vereadores penedenses reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município, aprovando nesta terça-feira, 12, a autorização da operação do crédito que viabiliza o Programa Acelera Penedo – PAP.

Os investimentos em obras estruturantes já haviam sido apresentados aos representantes do povo na casa legislativa pelo Prefeito Ronaldo Lopes, assim como aos comerciantes e lojistas da cidade.

A transparência dos atos do gestor municipal e dos vereadores que sabem da importância da geração de emprego e renda para a população, inclusive da zona rural, foi destacada nos argumentos durante os debates sobre o PAP, aprovado sem alteração no plenário durante sessão extraordinária conduzida pelo presidente Messias da Filó.

Derivan Thomaz destacou os benefícios do programa para zona rural de Penedo, contemplada com obras de pavimentação e áreas de lazer, frisando sua satisfação em fazer parte da bancada de apoio ao prefeito responsável por ‘limpar o nome do município do CAUC’, o Serasa das prefeituras, prova de sua competência administrativa.

Marcelo Pereira salientou que o PAP atende pedido do povo de Penedo, principalmente do comércio local e foi apresentado de forma antecipada aos edis e empresários, diferente de municípios que sequer apresentaram plano de trabalho sobre o financiamento com valor superior ao de Penedo.

Ronaldo Lopes apresenta PAP para lojistas e empresários

Ernande Pinheiro endossou os argumentos dos colegas parlamentares, observando a independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, assim como a transparência dos atos do prefeito e dos vereadores, afirmando que Ronaldo Lopes administra Penedo com respeito e dignidade.

Denys Reis também reforçou a questão da transparência dos atos do Executivo e do Legislativo, rebatendo acusações infundadas, ao tempo em que vota com segurança e tranquilidade em favor das ações que desenvolvem o município em todos os aspectos.

Valdinho Monteiro frisou a importância da aprovação da autorização legislativa, parabenizando a argumentação dos colegas da bancada governista sobre a importância da realização de obras estruturantes para o município, proporcionando geração de emprego e renda na cidade e nos povoados.

Roberto da Farmácia frisou o respeito aos pensamentos diferentes dentro da Câmara Municipal de Penedo e, na condição de empresário, destacou a apresentação do PAP aos comerciantes que aprovaram o programa, o que comprova a credibilidade do Prefeito Ronaldo Lopes, condição diferente de outros políticos.

Raquel Tavares falou da esperança que o Acelera Penedo traz para quem quer ver o município crescendo, parabenizando os colegas pelo posicionamento favorável aos benefícios que será gerados para a cidade e às comunidades do campo.

Acelera Penedo é apresentado por Ronaldo Lopes aos vereadores

Dr. Epson disse que Ronaldo Lopes é o “prefeito da inclusão” porque administra para todos, do mais pobre ao mais rico, destacando que tudo é feito às claras, com diálogo, com objetivo de Penedo alcançar melhorias, principalmente no setor do turismo.

Bili Marques observou que os investimentos também têm impacto no turismo interno, gerando melhores condições de acesso para moradores de Penedo e da região do Baixo São Francisco até a região da APA da Marituba, onde a economia vai melhorar com o fluxo de visitantes nos pontos de alimentação e lazer daquela região.

Além disso, a recuperação e adequação de pontos turísticos de Penedo, como o construção de um píer flutuante e a urbanização do antigo cais do porto das lanchas e a requalificação da Rua do Banheiro irão criar novos atrativos na cidade administrada com projetos e recursos. Rodrigo Regueira também justificou seu vota favorável por saber onde os recursos serão investidos, obras que irão alavancar atividades turísticas em Penedo.