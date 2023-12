Verificações de estímulo do IRS: quais pagamentos de impostos você pode descontar?

AEmbora o governo dos EUA tenha anunciado que alguns estados dos EUA não terão alguma forma de estímulo como o oferecido em 2021, alguns contribuintes serão elegíveis para receber benefícios.

Esses benefícios fiscais dividem-se em duas categorias principais: deduções fiscais e créditos fiscais.

Um crédito fiscal é aquele que oferece uma redução de um dólar no valor do imposto devido, enquanto uma dedução fiscal oferece um benefício menor, permitindo uma quantia menor de renda tributável.

Outra consideração com as deduções fiscais é que elas não farão muito bem a menos que você especifique suas deduções, o que só faz sentido para pessoas com uma quantidade substancial de despesas dedutíveis.

Quais são os pagamentos de impostos que você poderá cobrar?

Crédito de imposto da criança

O Crédito Fiscal Infantil (CTC) ajuda famílias com filhos qualificados a obter incentivos fiscais.

De acordo com o IRS, você pode reivindicar o CTC para cada criança qualificada que tenha um número de Seguro Social e tenha menos de 17 anos no final de 2023; este ano, o CTC poderá conceder até 2.000 dólares por criança, sendo 1.600 dólares do crédito potencialmente reembolsáveis.

Crédito para cuidados infantis e dependentes

Você poderá solicitar o crédito para cuidados infantis e dependentes se tiver pago despesas de cuidados infantis para uma criança menor de 13 anos ou para um cônjuge ou pai que não possa cuidar de si mesmo.

Este benefício geralmente permite até 35% de 3.000 dólares para um dependente ou 6.000 dólares para dois ou mais dependentes.

Crédito Fiscal de Oportunidade Americano (AOC)

O American Opportunity Tax Credit (AOC) permite que você reivindique todos os primeiros 2.000 dólares gastos em mensalidades, livros, equipamentos e taxas escolares, mas não em despesas de subsistência ou transporte, mais 25% dos próximos 2.000 dólares para um total de 2.500 dólares.

Crédito de aprendizagem vitalício

O Crédito de Aprendizagem Vitalícia permite que você reivindique 20% dos primeiros 10.000 dólares pagos em mensalidades e taxas, até um máximo de 2.000 dólares.

Tal como o AOC, o Crédito de Aprendizagem Vitalícia não considera despesas de subsistência ou transporte como despesas elegíveis. Você pode solicitar livros ou materiais necessários para o curso.

Dedução de juros de empréstimos estudantis

A dedução de juros do empréstimo estudantil permite que os mutuários amortizem até 2.500 dólares de sua renda tributável se pagarem juros sobre seus empréstimos estudantis.

Crédito de adoção

O crédito de adoção é uma isenção fiscal não reembolsável que ajuda os contribuintes a cobrir uma determinada quantia de custos de adoção qualificados por criança.

O crédito começa a ser eliminado gradualmente em certos níveis de renda e é totalmente eliminado quando sua renda bruta ajustada modificada (MAGI) excede o limite definido para aquele ano fiscal.

Para 2023 (impostos declarados em 2024), o crédito está limitado a 15.950 dólares.

Crédito de imposto de renda ganho

O Crédito de Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (EITC) ajuda trabalhadores e famílias com rendimentos baixos a moderados a obterem incentivos fiscais. Se você se qualificar, poderá usar o crédito para reduzir os impostos devidos e talvez aumentar seu reembolso.

O crédito deste ano varia de 600 a 7.430 dólares, dependendo de quantos filhos você tem, seu estado civil e quanto você ganhou.

Crédito do poupador

Se você fizer certas contribuições para um plano de aposentadoria do empregador ou para um Acordo de Aposentadoria Individual (IRA), ou se contribuir para uma conta Alcançando uma Experiência de Vida Melhor (ABLE) da qual você é o beneficiário designado, poderá cobrar um imposto . crédito.

O site do IRS observou que o valor desse crédito pode ser tão baixo quanto 10% ou tão alto quanto 50% e geralmente é baseado nas contribuições que você faz e em sua renda bruta ajustada.

Crédito Residencial de Energia Limpa

O Crédito Residencial de Energia Limpa equivale a 30% dos custos de uma nova propriedade qualificada de energia limpa para sua casa, instalada a qualquer momento entre 2022 e 2032.

O crédito não tem limite anual ou vitalício em dólares, exceto para os limites de crédito para propriedade de células de combustível. Você pode reivindicar o crédito anual a cada ano em que instalar uma propriedade elegível até que o crédito comece a ser eliminado em 2033.

Crédito Fiscal para Veículos Elétricos

Se você colocou em serviço um novo veículo elétrico plug-in (EV) ou veículo com célula de combustível (FCV) este ano, poderá se qualificar para um crédito fiscal sobre veículos limpos.

No momento da venda, o vendedor deverá fornecer-lhe informações sobre as qualificações do seu veículo. Os revendedores também devem se registrar online e relatar as mesmas informações ao IRS. Se não o fizerem, o seu veículo não será elegível para o crédito.