Verstappen comemora que Kelly Piquet não pegou o buquê de noiva e é ‘repreendido’

EUé Max Verstappen fugindo do casamento? Pelo menos foi o que pareceu no casamento ao qual ele compareceu como Kelly Piquet mais um.

O Red Bull motorista compareceu à comemoração do cunhado, que se casou no Brasil; no entanto, ele foi ‘repreendido’ por seu parceiro.

Mad Max‘ comemorou o fato de que Kelly Piquet não foi o ganhador do buquê da noiva, onde a tradição diz que quem pegar será o próximo a se casar.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Verstappen pode ser visto comemorando o momento, mas momentos depois, seu parceiro lançou-lhe um olhar atordoado, uma piada que pareceu irritá-la, mas eles acabaram aceitando com humor.

O Piloto da Red Bull está de férias depois de ganhar seu terceiro campeonato de Fórmula 1 e estará no Brasil até as férias de Natal com o Família Piquete, antes de voar de volta para a Europa, onde fará uma viagem pelas montanhas como parte de uma pausa para esquiar.

Quem é Kelly Piquet? Namorada de Max Verstappen

Nascida em 7 de dezembro de 1988 na Alemanha, é a segunda filha de O relacionamento de Nelson Piquet e Sylvia Tamsma.

A jovem de 35 anos deixou sua marca como modelo, agente de relações públicas e colunista de automobilismo, mas sempre esteve no centro das atenções como filha de um lendário piloto de Fórmula 1 que conquistou três títulos.

Embora ela tenha nascido na Alemanha, grande parte Kelly Piquet a infância foi passada na França, enquanto seus estudos universitários ocorreram em Nova York, no Marymount Manhattan College, onde se formou em Relações Internacionais com especialização em Ciência Política e Economia.

Claro, ela sempre esteve ligada ao automobilismo e teve um relacionamento de três anos com Daniel Kvyat, com quem teve uma filha em 2019.

Após o rompimento com o motorista russo, Kelly Piquet começou seu relacionamento com Max Verstappen um ano depois, a quem acompanha na maioria das corridas e com quem mantém um ótimo relacionamento, tanto que é comum ela exibi-lo em suas redes sociais.

Por enquanto, porém, o relacionamento deles é um namoro e eles ainda não revelaram se pretendem se casar no futuro.