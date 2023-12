Vestcasa está EM BUSCA de mais de 130 funcionários (as)!

A Vestcasa, empresa que é uma loja de cama, mesa, banho, decoração e utilidades domésticas, está contratando novas pessoas para compor o seu time de colaboradores. Dito isso, antes de falar mais sobre, consulte quais são os principais cargos em aberto:

Auxiliar de Limpeza – Franca – SP – Limpeza;

Assistente Fiscal – São Paulo – SP – Fiscal;

Operador (a) de Loja – Ferraz de Vasconcelos – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Limeira – SP – Lojas / Shopping;

Líder de Setor -Limeira – SP – Lojas / Shopping: Zelar pela área de vendas limpa e organizada; Abertura ou fechamento da loja. Precificação das mercadorias. Responsável pela organização e beleza da exposição dos produtos. Cobrir folgas, férias ou afastamentos de outros Líderes;

Auxiliar de Limpeza – Limeira – SP – Limpeza;

Operador (A) de Caixa – Limeira – SP – Atendimento;

Gerente de Loja – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping: Manter funcionários focados e confortáveis no ambiente; Foco em vendas; Planejar, organizar e controlar as rotinas da loja;

Líder de Setor – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Limpeza – Guarulhos – SP – Limpeza;

Gerente de Loja – Bragança Paulista – SP – Lojas / Shopping;

Líder de Setor – Bragança Paulista – SP – Lojas / Shopping;

Fiscal de Caixa – Embu – SP – Lojas / Shopping;

Líder de Setor – Embu – SP – Lojas / Shopping;

Fiscal de Caixa – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Conferente – Guarujá – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar Financeiro – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Ajudante Geral – São Paulo – SP – Limpeza.

Mais sobre a Vestcasa

Sobre a empresa, podemos frisar que a Vestcasa conta com mais de 70 lojas espalhadas pelo Brasil e com 15 anos de existência. A Vestcasa tem como objetivo democratizar o acesso dos mais variados itens para sua casa e seu dia a dia, passando por Utilidades Domésticas, Roupa de Cama Variadas, Decoração, Mesa Posta, Itens de Empório, Bebidas, Vinhos e até mesmo Itens de PetShop.

Além disso, a Vestcasa existe para tornar o seu lar ainda mais agradável e transformar a sua casa no melhor lugar para você estar. Isto é, tem a visão de ser reconhecida como a maior loja de itens para o lar do Brasil, oferecendo tudo para deixar sua casa ainda mais bonita com o melhor preço do mercado.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

