Vestibular 2023: UEPG antecipa divulgação do resultado

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) é uma instituição pública de ensino superior com sede na cidade de Ponta Grossa, Paraná.

Os candidatos que estão participando desta edição do processo seletivo devem ficar atentos: o resultado do Vestibular 2023 da UEPG já está disponível.

Dessa maneira, para que você consiga conferir o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2023 da UEPG. Vamos conferir!

Vestibular UEPG 2023: resultado já está divulgado

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, o resultado do Vestibular 2023 da UEPG deveria ser divulgado no dia 22 de dezembro. Porém, a instituição decidiu antecipar o resultado e publicá-lo nesta segunda-feira, 18 de dezembro.

O resultado está disponível no site da UEPG e pode ser acessado por todos os candidatos. Não é preciso realizar login ou cadastro para visualizar o resultado.

Os candidatos deverão clicar no curso indicado no momento da inscrição e, após essa etapa, selecionar a modalidade escolhida.

Ainda está com alguma dúvida sobre a divulgação do resultado? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2023 da UEPG e consulte mais informações sobre o processo seletivo.



O processo seletivo da UEPG previa a aplicação de uma prova presencial em três etapas para todos os candidatos inscritos no Vestibular 2023. Todas as três etapas foram realizadas no dia 26 de novembro nas cidades de Curitiba, Cascavel, Maringá e Ponta Grossa. Os candidatos fizeram as provas em dois horários: das 08h até às 11h e das 14h às 18h.

A primeira etapa dos exames é a prova vocacionada, um exame de 45 questões sobre 3 disciplinas. As matérias presentes na prova variavam conforme o curso escolhido pelo participante. Se um candidato optou pelo curso de Direito, por exemplo, fará as provas de Língua Portuguesa, História e Geografia.

A prova de conhecimentos gerais, por sua vez, continha 60 questões, sendo 5 perguntas para cada uma das 12 matérias presentes. Por fim, os candidatos também deveriam escrever uma redação a partir de uma proposta de texto em modelo texto argumentativo-dissertativo ou artigo de opinião. O tema da redação do Vestibular 2023 foi: “Desafios de uma sociedade conectada: os impactos da infoxicação na atualidade”.

Os gabaritos das provas foram divulgados ainda no dia 26 de novembro, após o fim da realização dos exames.

Vestibular UEPG 2023: funcionamento das inscrições

As inscrições para o Vestibular 2023 da UEPG foram encerradas em outubro e todos os estudantes interessados puderam se inscrever somente de forma online no site da UEPG.

Os candidatos deveriam pagar uma taxa de inscrição de R$195,00 para participar do processo seletivo da UEPG. Mas, devemos ressaltar que a UEPG também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023. Porém, o prazo para solicitar o benefício terminou no dia 1º de agosto.

Vestibular UEPG 2023: oferta de vagas

Por meio desta edição do Vestibular, a UEPG está oferecendo 1.495 vagas para diferentes cursos ministrados na instituição.

Segundo as informações presentes no edital, a UEPG irá reservar vagas para candidatos com deficiência, candidatos autodeclarados negros e candidatos que estudaram em uma escola da rede pública de ensino. Do total das vagas, 40% será destinado para ampla concorrência (“sistema de cota universal”) e 60% para as categorias de reserva de vagas.

Vestibular UEPG 2023: lista de leituras obrigatórias

Nesta edição do Vestibular, a banca organizadora da UEPG separou uma lista de livros obrigatórios que foram cobrados pelas questões do Vestibular 2024. Todos os candidatos deveriam realizar a leitura integral das obras.

Veja quais foram os livros selecionados para esta edição do processo seletivo: