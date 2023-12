Vestibular 2024: UFPR começa a aplicar provas neste domingo (03)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma instituição de ensino superior pública que foi fundada no ano de 1912. Atualmente, a UFPR oferece uma série de cursos de graduação de excelência, atraindo estudantes de todo o Brasil.

Todos os estudantes inscritos nesta edição do Vestibular da UFPR realizaram as provas da primeira fase no dia 22 de outubro. Agora, os estudantes devem ficar atentos: a UFPR começará a aplicar a segunda fase neste domingo, 03 de dezembro.

Dessa maneira, para que você possa entender como a segunda fase irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UFPR. Vamos conferir!

Vestibular UFPR 2024: segunda fase começa amanhã (03)

Conforme previsto pelo calendário oficial do processo seletivo, a segunda fase do Vestibular 2024 da UFPR começará a ser aplicada neste domingo, dia 03 de dezembro.

As provas da segunda fase do Vestibular da UFPR serão realizadas nos dias 03 e 04 de dezembro e, conforme indicado no edital, somente os candidatos convocados para a segunda fase poderão participar das provas. Segundo as informações divulgadas, 10.240 candidatos foram convocados para a segunda etapa do processo seletivo. A universidade divulgou o resultado da primeira fase do Vestibular 2024 já está disponível e pode ser consultado no site do Vestibular da UFPR.

Neste domingo e na segunda-feira, a aplicação das provas terá início às 14h. É recomendado que todos os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência, uma vez que os portões serão fechados às 13h30.

As provas da segunda fase serão divididas da seguinte maneira:



1 prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos;

Até duas provas de questões discursivas de acordo com o curso escolhido;

2 provas específicas para os candidatos ao curso de Música convocados para essa fase.

O exame de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos, será composto por 03 questões discursivas, no valor de 20 pontos cada, com um total de 60 pontos.

Todos os estudantes convocados para a segunda fase já podem consultar o ensalamento através do site do núcleo de concursos da UFPR. Para acessar o local de prova, os candidatos devem inserir o próprio número de CPF e data de nascimento.

Vestibular UFPR 2024: livros obrigatórios

A banca organizadora da UFPR selecionou algumas livros que deveriam ser lidos por todos os candidatos. Veja quais foram as obras escolhidas para esta edição do processo seletivo:

A falência , de Julia Lopes de Almeida;

Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto;

Noite na taverna, de Álvares de Azevedo;

Nove noites, de Bernardo Carvalho;

O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques;

Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus;

Sagarana , de Guimarães Rosa.

Questões sobre as obras selecionadas estiveram presentes na primeira fase e os livros também serão cobrados na segunda fase do Vestibular 2024.

Vestibular UFPR 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a UFPR está oferecendo 5.281 vagas para diferentes cursos de graduação.

Os cursos disponíveis para esta edição do processo seletivo serão ministrados nos seguintes campi da UFPR: Campus Coritiba, Campus Jandaia do Sul, Campus Matinhos, Campus Palotina, Campus Pontal do Paraná e Campus Toledo

Do total de vagas, 2.651 serão destinadas para ampla concorrência e 2.666 serão distribuídas entre as categorias do sistema de reserva de vagas (ações afirmativas).

Vestibular UFPR 2024: divulgação do resultado final

Conforme indicado no calendário oficial do processo seletivo, a UPFR irá divulgar o resultado oficial do Vestibular 2024 no dia 17 de janeiro de 2024.

Os candidatos poderão consultar o resultado final no site do núcleo de concursos da UFPR.