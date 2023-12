Vestibular 2024: Unesp divulga resultado da primeira fase

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) é uma instituição de nível superior pública que foi fundada no ano de 1976 e que possui diversas unidades em cidades do estado de São Paulo.

Os candidatos inscritos na próxima edição do Vestibular da Unesp realizaram as provas da primeira fase no dia 15 de novembro. Nesta segunda-feira (04), por sua vez, a Unesp divulgou o resultado da primeira etapa do processo seletivo.

Vestibular Unesp 2024: resultado da primeira fase já está disponível

Conforme previsto pelo calendário do processo seletivo, a Fundação Vunesp divulgou o resultado da primeira fase do Vestibular 2024 nesta segunda-feira, dia 04 de dezembro.

Os candidatos já podem consultar a lista com os nomes dos participantes convocados para a próxima fase do Vestibular 2024, publicada em formato PDF. O resultado foi organizado de acordo com o curso e o campus da Unesp escolhidos pelo estudante no momento da inscrição no processo seletivo.

A Vunesp também divulgou dados sobre a primeira etapa de provas. Segundo os dados divulgados, 67.430 candidatos se inscreveram no processo seletivo, mas apenas 61.743 estudantes fizeram as provas desta fase no dia 15 de novembro.

As provas da primeira fase continham 90 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre diversos assuntos estudados ao longo do ensino médio. Nesta edição do processo seletivo, a Unesp aplicou a primeira fase em 35 cidades, no estado de São Paulo e de outros estados. Confira as cidades em que o exame será realizado:

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado da primeira fase do processo seletivo? Acesse o Manual do Candidato e confira mais informações sobre o Vestibular 2024 da Unesp.



Vestibular Unesp 2024: segunda fase

Os candidatos aprovados realizarão as provas da segunda fase do Vestibular 2024 da Unesp nos dias 10 e 11 de dezembro, das 14h às 19h. Os locais de prova dos candidatos já foram divulgados junto com o resultado da primeira fase, nesta segunda-feira (04 de dezembro).

Dessa forma, todos os estudantes já podem conferir o próprio local de prova no site da Fundação Vunesp. É necessário realizar login com email ou CPF cadastrados no momento da inscrição.

As provas da segunda fase serão compostas por 36 questões discursivas e por uma proposta de redação. No primeiro dia de provas serão 24 questões de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e Matemática. No segundo dia de provas, por sua vez, os estudantes deverão resolver 12 questões de Linguagens e escrever uma redação com base no tema proposto pela banca organizadora.

Vestibular Unesp 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Unesp está oferecendo 6.596 vagas para diferentes cursos de graduação ministrados em 24 cidades do estado de São Paulo.

No momento da inscrição, os candidatos deveriam indicar se queriam concorrer às vagas através do Sistema Universal (SU) ou pelo Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP). Para o sistema de reserva de vagas serão destinadas vagas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e que estudaram integralmente em uma escola da rede pública. Do total de vagas, 3.748 serão destinadas ao Sistema Universal e o restante (2.848) ao Sistema de Reserva de Vagas.

Conforme as informações já divulgadas, o curso mais concorrido desta edição do Vestibular da Unesp é Medicina, oferecido na cidade de Botucatu/SP: 21.690 participantes se inscreveram para as 81 vagas disponíveis, o que representa 267,8 candidatos para cada vaga.

Vestibular Unesp 2024: divulgação dos resultados

A Unesp irá divulgar o resultado final do Vestibular 2024 no dia 31 de janeiro de 2024. O resultado estará disponível no site da Fundação Vunesp, que também irá publicar o edital com orientações para as matrículas dos candidatos aprovados.