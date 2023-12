Veterano do Phoenix Suns pede mais toques em meio aos recentes resultados ruins do time

Tele Fênix Sóis estão lutando um pouco demais nesta temporada enquanto tentam contornar os adversários. Após a derrota mais recente por 120-105 contra um time dinâmico do Sacramento Kings, muitas das estrelas do Suns estavam furiosas logo após o jogo. Um deles é um veterano experiente que atualmente apresenta alguns dos melhores resultados de toda a equipe, mas acredita que o treinador poderia usá-lo muito mais. Este jogador é pequeno atacante Eric Gordon, que atualmente é considerado o quinto jogador mais importante da franquia. No entanto, ele marcou zero pontos contra os Kings na noite passada e acha que precisa jogar mais. Kevin Durant também ficou bravo depois do jogo, mas foi Gordon quem deu o alarme.

Ele disse: “No início da temporada foi melhor. E ultimamente não tem havido ênfase [to get me more looks]. Então, é definitivamente diferente. Ultimamente não tenho recebido quase nenhum toque. Sem dúvida. Todo mundo sabe o tipo de jogador que sou e o que faço. Vim aqui para vencer, mas o que faço é marcar. E acho que quando marco, isso realmente abre as portas para muitas pessoas, porque posso marcar em grandes jogos e de grandes maneiras. Isso é exatamente o que é. Temos muitos bons jogadores. Estar nesse tipo de situação é um pouco diferente porque você nunca passaria por lapsos como esse. Então, é definitivamente muito diferente do que eu esperava. Passamos de sete vitórias consecutivas no início da temporada e agora perdemos oito em 11. Então, é difícil para o tipo de equipe que temos. Só temos que descobrir os diferentes sacrifícios que precisamos para tentar vencer um jogo.”

O Phoenix Suns deveria negociar por novos jogadores em breve?

Kevin Durant marcou 28 pontos contra os Kings na noite passada, enquanto Devin Booker fez 24 e os dois jogaram por mais de 30 minutos. Dado o quão competitivo o Ocidente se tornou nos últimos anos, está claro que o Suns poderia usar esses tipos de estatísticas de um terceiro All-Star do time. Jusuf Nurkic tem feito um trabalho decente como um potencial All-Star, mas atualmente está um pouco aquém devido à inconsistência. Lesão de Bradley Beal irá mantê-lo longe do jogo por meses. Esse recorde de 14-14 não vai se consertar magicamente. A liderança da equipe precisa agir o mais rápido possível.