Viagem de natal e ano novo: dicas para se planejar de última hora e economizar

O fim do ano está chegando e você ainda não decidiu onde vai passar as festas? Não se preocupe, ainda dá tempo de planejar uma viagem de natal incrível sem gastar muito.

Confira a nossa matéria na íntegra e veja dicas para se organizar de última hora e aproveitar o melhor do natal e do ano novo em destinos nacionais ou internacionais.

1 – Escolha um destino que não exija visto ou vacina

Se você quer viajar para fora do país, mas não tem tempo de tirar um visto ou tomar uma vacina, opte por destinos que não exigem esses requisitos. Alguns exemplos são Argentina, Chile e Paraguai. Esses países são ricos em cultura, natureza e gastronomia, e oferecem opções para todos os gostos e bolsos.

Para escolher o destino ideal para você, leve em conta os seus interesses e preferências. Por isso, responda as seguintes perguntas:

Você gosta de praia, montanha, cidade ou campo?

Você quer conhecer a história, a arte, a música ou a culinária local?

Você quer relaxar, se divertir ou se aventurar?

Você quer viajar sozinho, com amigos, com família ou com seu amor?

2 – Aproveite as promoções de passagens aéreas

Uma das maiores despesas de uma viagem de natal é o transporte. Por isso, vale a pena ficar de olho nas promoções de passagens aéreas que costumam surgir nessa época do ano.



Você também pode gostar:

Você pode usar sites e aplicativos que comparam preços e alertam sobre as melhores ofertas. Além disso, pode economizar se optar por voos com escalas, horários alternativos ou datas flexíveis.

Para encontrar as passagens mais baratas, faça uma pesquisa com antecedência e acompanhe as variações dos preços. É possível usar ferramentas que mostram o histórico e a tendência dos valores das passagens. Assim, você pode saber qual é o melhor momento para comprar.

Outra dica é se cadastrar nos programas de fidelidade das companhias aéreas e acumular milhas que podem ser trocadas por passagens.

3 – Reserve a hospedagem com antecedência

Outro item que pode pesar no orçamento é a hospedagem. Para evitar surpresas desagradáveis, reserve o seu hotel, pousada ou hostel com antecedência.

Existem plataformas online que mostram as avaliações, fotos e preços dos estabelecimentos. Assim, você garante o seu lugar e ainda pode conseguir descontos ou parcelamentos.

Para escolher a hospedagem ideal leve em conta o conforto, a localização, o serviço e o custo-benefício. Assim, faça uma comparação entre as opções disponíveis e escolha a melhor.

4 – Faça um roteiro de viagem

Para aproveitar ao máximo a sua viagem de natal, faça um roteiro com os principais pontos turísticos, eventos e atrações que você quer conhecer. Você pode pesquisar na internet, em blogs, revistas ou guias de viagem, as melhores dicas sobre o seu destino.

Lembre-se de levar em conta o clima, os horários de funcionamento e os valores dos ingressos. Além disso, deixe espaço para imprevistos e descanso.

Para fazer um roteiro eficiente, organize os seus passeios por dia e por região. Assim, evita perder tempo e dinheiro com deslocamentos desnecessários.

Além disso, utilize mapas online que mostram as distâncias e os meios de transporte entre os lugares. Outra dica é priorizar os lugares que você tem mais vontade de conhecer e deixar os menos importantes para o final da viagem.

5 – Leve apenas o essencial na mala

Por fim, leve apenas o essencial na mala de viagem de natal. Assim, você evita pagar excesso de bagagem, economiza espaço e tempo na hora de arrumar e desarrumar, e ainda tem mais liberdade para se locomover.

Mas como saber o que é essencial? Aqui vão algumas sugestões: