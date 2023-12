Vicente Luque responde a conversa de áudio que Ian Machado Garry postou nas redes sociais

Vicente Luque quer vencer Ian Machado Garry no UFC 296, mas isso não significa que haja rixa entre eles.

Nos dias e semanas que antecederam o último pay-per-view do UFC em 2023, Machado Garry foi pego em uma série de histórias que ganharam as manchetes, incluindo a maneira como ele percorreu várias academias enquanto tentava encontrar um lar para seu campo de treinamento recente. O irlandês foi expulso da academia do campeão meio-médio do UFC, Leon Edwards, depois que os treinadores e lutadores decidiram que ele simplesmente não se encaixava bem em sua cultura.

Parte da razão pela qual Machado Garry mudou ultimamente é por causa de sua briga com Luque, já que os dois treinaram juntos anteriormente enquanto ambos trabalhavam na academia Kill Cliff FC, na Flórida. Apesar de todas as maneiras pelas quais Machado Garry tem sido pintado de forma negativa ultimamente, Luque na verdade o defendeu depois que eles passaram muito tempo juntos nos tatames.

“Conheço o Ian muito bem”, disse Luque ao MMA Fighting. “Não diria que éramos amigos que saíam fora dos treinos, mas nos treinos estávamos sempre conversando, trabalhando juntos. Até em algumas lutas eu estive lá e acredito que ele esteve lá para uma das minhas. Estávamos lá nas semanas de briga um do outro, saindo, conversando sobre brigas. Eu não treinei com ele no ano passado, mas antes disso, treinei muito com ele.

“Senti que sempre tivemos uma relação muito boa, muito amigável. Ele é um cara legal e sempre tivemos boas conversas. Tentamos sempre apontar coisas que poderíamos desenvolver nos jogos uns dos outros. Sempre foi muito bom.”

Quanto à atitude de Machado Garry na academia, Luque não conseguiu apontar nenhum problema que tenha vivido durante o tempo que passaram juntos enquanto o irlandês fazia parte da equipe. Obviamente, Luque não pode comentar o que aconteceu quando Machado Garry visitou a academia de Edwards, mas ele conhece o tipo de companheiro com quem lidou no Kill Cliff.

“O Leão [Edwards] coisa, não sei nada sobre isso”, disse Luque. “Não estou procurando saber nada sobre isso porque essa é a vida dele, essa é a vida de Ian. Desejo o melhor para ele. Desejo o melhor para todos sempre. Como companheiro de equipe, quando estive com ele, ele sempre foi um cara muito legal. Um cara muito legal de se conviver, muito engraçado. Ele tem energia positiva o tempo todo e é um ótimo parceiro de treino.

“Realmente competitivo nos treinos no sentido de que ele divulgou [that] ele não iria apenas relaxar e não trabalhar duro, e é isso que valorizamos aqui. Gostamos de ir duro aqui. Gostamos de ser realistas. Então, eu diria que ele foi um bom companheiro de equipe para mim, sempre.”

Logo após o anúncio da luta, Machado Garry postou uma conversa que compartilhou com Luque sobre o confronto e como isso era apenas um negócio para eles.

Quando Machado Garry postou o clipe de áudio online, havia dúvidas se Luque realmente deu ou não permissão para que uma conversa privada fosse compartilhada publicamente, mas o veterano meio-médio rapidamente encerrou esse boato.

“Ele falou comigo sobre isso”, disse Luque. “Foi uma troca de mensagens de voz. Mandei uma mensagem de voz para ele, ele me mandou de volta e conversamos. Assim que terminamos tudo dito e feito, eu só queria ter aquela ideia do tipo: ‘Da minha parte, estou bem com isso, não estou levando isso para o lado pessoal, mas aí vamos competir.’ Eu quero o melhor Ian e estou lhe dizendo, você terá o melhor Luque que existe. Essa foi a extensão da conversa, e depois disso Ian ficou muito feliz com o respeito e tudo mais.

“Ele me perguntou se poderia compartilhar e eu disse, sim, com certeza, vá em frente. Não tenho problemas em compartilhar tudo o que digo.”

Quanto ao futuro, Luque não pode dizer com certeza se Machado Garry poderá retornar ao Kill Cliff depois da luta de sábado, mas não teria problemas se isso acontecesse.

Ele aponta para uma situação semelhante que surgiu quando Kamaru Usman deixou a academia quando estava escalado para defender o título dos meio-médios contra Gilbert Burns. Embora Usman montasse um novo campo de treinamento no Colorado, ele voltou a treinar regularmente no Kill Cliff FC e Luque mais uma vez o considera um companheiro de equipe com quem pode contar.

“O Kamaru saiu do time para ir lutar com o Gilbert e depois tem seu novo jeito de treinar, mas agora ele vem aqui e treina com a gente”, disse Luque. “Ele ainda vai [to Colorado] mas ele treina aqui, de certa forma faz parte do time e trabalha com o Henri [Hooft].

“Dependendo de como tudo for tratado, de como o Ian se sente e como os treinadores daqui se sentem, tenho certeza que ele poderá voltar a treinar. É tudo uma questão de como tudo é tratado.”

No que diz respeito à luta em si, Luque sente que conhece muito bem Machado Garry desde o tempo que treinaram juntos, sem falar nas horas e horas de sparring.

Embora elogie Machado Garry como um atacante muito talentoso, Luque é rápido em apontar que ele vem de uma formação semelhante, mas no final das contas possui mais armas em seu arsenal do que apenas buscar um nocaute.

“A trocação dele é de alto nível”, disse Luque. “Ele é um cara muito talentoso. Ele sabe como usar seu alcance. Ele é muito rápido. Sempre foi surpreendente treinar com ele, é um dos motivos pelos quais brinquei tanto com ele quando ele esteve aqui na mesma época. Eu realmente queria ter essa sensação e melhorar meu próprio jogo, porque ao mesmo tempo sou um cara completo, mas minha primeira tentativa é a trocação. Eu também me considero um atacante.

“Me vejo vencendo ele na trocação também se for esse o caminho que procuro na luta, mas vou manter aberto. Eu poderia atacar. Eu poderia descer até o chão e tentar explorar isso. O negócio é manter nos meus termos, levar a luta para onde eu quero. Definitivamente acho que sou o lutador mais versátil. Eu tenho mais ferramentas. Tenho mais maneiras de vencer.