Victor Wembanyama admite que odiava Las Vegas: ‘a coisa mais próxima na Terra de uma distopia’

incentivo de São Antônio novato Victor Wembanyama não gosta muito de Las Vegas. Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo na quinta-feira, após derrotar o Portland Trail Blazerso fenômeno francês admitiu que não é o maior fã de “Sin City”.

Wembanyama, 19 anos, participou do Liga de Verão de Las Vegas antes de 2023-24 NBA temporada e evidentemente não ficou impressionado. Para sua sorte, ele não terá que voltar tão cedo.

Victor Wembanyama cai desajeitadamente sobre o gandula e vai embora frustrado@sixfivelando

“Quero dizer, para mim, é provavelmente a coisa mais próxima na Terra de uma distopia”, disse Wembanyama. “Não sou o maior fã de Vegas.”

O que tornou a experiência de Wemby em Las Vegas ainda pior foi provavelmente seu encontro com a lenda do pop Britney Spearsque tentou chamar a atenção da estrela da NBA antes que um segurança a derrubasse no chão.

Franquia de Las Vegas em andamento?

Lebron James e Shaquille O’Neal ambos manifestaram interesse em possuir uma franquia da NBA em Las Vegas, então talvez Wemby eventualmente retorne a “Sin City”.

Se assim for, é seguro dizer que Wembanyama não estará ansioso para jogar lá como muitos jogadores costumam fazer, especialmente jogadores como James Harden.

Por enquanto, Wembanyama continua provando que é maduro além da idade e só está nos Estados Unidos para se tornar um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos.