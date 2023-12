Victor Wembanyama afirma que a equipe médica do Spurs o forçou a ficar de fora devido a uma lesão

Victor Wembanyama estava inicialmente incerto em jogar contra o Jazz de Utah devido a uma lesão no pé sofrida durante o treino.

Porém, ele foi inocentado e mostrou suas habilidades no jogo, contribuindo com 15 pontos, sete rebotes, cinco bloqueios, quatro assistências e um roubo de bola em 24 minutos, sem demonstrar desconforto no tornozelo direito dolorido.

Victor Wembanyama cai desajeitadamente sobre o gandula e vai embora frustrado@sixfivelando

incentivo de São Antônio treinador Gregg Popovich revelou que O animal não participaria dos dois jogos contra o Portland Trail Blazerse a equipe decidiria sua disponibilidade para qualquer confronto em 28 ou 29 de dezembro.

“Nós nos comunicamos muito com a equipe médica”, O animal disse.

“Vou confiar neles se quiserem que eu fique de fora, mas apenas se eu realmente precisar. Se eles me forçarem. Se dependesse de mim, eu jogaria todos os jogos, é claro. Respeito meu papel. Eles somos profissionais. Eu sou um profissional.”

Lutando contra lesões

O animal já havia machucado o tornozelo em 17 de dezembro contra o Pelicanos de Nova Orleanslevando à sua ausência em um jogo contra o Milwaukee Bucks.

Apesar de ser questionável em uma partida posterior contra o búfalos de Chicagoele jogou, mas lutou.

O revés do novato continuou quando ele pisou no pé de um gandula, fazendo com que o Esporas ter cautela e mantê-lo fora de um jogo recente contra o Dallas Mavericks.

Apesar da excitação que rodeia O animala seleção de como a escolha número 1 no draft, o Esporas são um trabalho em andamento, experimentando os papéis dos jogadores e adaptando-se aos desafios de sua escalação, especialmente com ajustes nas responsabilidades de criação de jogo.