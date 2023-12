Victor Wembanyama machuca tornozelo durante aquecimento após pisar em gandula

incentivo de São Antônio novato Victor Wembanyama perdeu a derrota na estrada de sábado à noite para o Dallas Mavericks no American Airlines Center depois de torcer o tornozelo direito ao pisar no pé de um gandula durante o aquecimento antes do jogo.

Wembanyama, de 19 anos, fez uma bandeja e torceu o tornozelo ao pisar no funcionário do Mavericks depois de dar alguns passos para trás perto da linha de base. A estrela do Spurs tentou se afastar e parecia frustrada.

Victor Wembanyama cai desajeitadamente sobre o gandula e perde o primeiro jogo da NBA@sixfivelando

Treinador do Spurs Gregg Popovich tomou a decisão final de manter Wembanyama no banco, apesar do fenômeno francês insistir que ele estava bem para jogar. San Antonio perdeu por 144-119 e agora tem 22 derrotas nos últimos 23 jogos.

“Se fosse um jogo de playoff, eu provavelmente teria jogado contra ele”, disse Popovich. “Ele não está feliz com isso, mas eu preferiria errar pelo lado conservador, já que é o mesmo tornozelo em que ele acabou de ter uma limitação de tempo.”

Gregg Popovich chama a lesão de Wemby de “acidente estranho”

Popovich, 74 anos, disse que nunca viu um “acidente estranho” semelhante ao que manteve Wembanyama fora da competição.

“Você vê isso no filme, não consegue acreditar”, disse Popovich.

O Spurs estabeleceu recentemente um recorde da franquia com 18 derrotas consecutivas em temporadas consecutivas, apesar de Wembanyama ter uma média de 18,5 pontos e 10,7 rebotes este ano.