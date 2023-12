Victor Wembanyama perderá jogos consecutivos com o San Antonio Spurs por duas semanas

Bnotícias de anúncios para todos incentivo de São Antônio fãs, já que a sensação estreante Victor Wembanyama deve perder partidas consecutivas por pelo menos algumas semanas. O jovem astro permanecerá com restrição de minutos enquanto a equipe tenta ser cautelosa com a recente lesão no tornozelo. Infelizmente para Wemby, ele sofreu uma torção no tornozelo depois de pisar em um gandula durante um aquecimento para o incentivo de São Antônio. Tudo aconteceu antes do Spurs enfrentar o Dallas Mavericks, quando o técnico Gregg Popovich decidiu colocá-lo no banco naquela noite e esperou que a tomografia computadorizada voltasse. Embora não haja danos graves no tornozelo, Wembanyama ainda precisa de algum tempo para se recuperar da entorse.

Victor Wembanyama cai desajeitadamente sobre o gandula e vai embora frustrado@sixfivelando

Wemby tentou jogar na última terça-feira

Após a lesão, Wembanyama tentou retornar na noite da última terça-feira contra o Portland Trail Blazers. No final, os Spurs perderam por 134-128 e colocaram Wemby fora de ação para evitar mais danos no tornozelo. De acordo com Popovich, Wembanyama foi listado como ausente por um Mandato da equipe médica do Spurs. Foi o que disse o treinador Pop: “Ele tem uma restrição de minutos e não pode jogar consecutivamente durante algumas semanas, até que tirem outra fotografia e verifiquem novamente o seu pé”.

Como resultado disso, o San Antonio Spurs provavelmente não terá Victor nas próximas partidas consecutivas que terá no próximo mês. Embora Wemby só perca duas semanas disso. San Antonio enfrenta Charlotte e Chicago de 12 a 13 de janeiro. Eles também jogam em casa contra Portland e Minnesota, de 26 a 27 de janeiro. No entanto, espera-se que Wemby perca apenas os dois primeiros desses jogos. Na última quinta-feira, Victor fez 30 pontos, 6 rebotes e 7 bloqueios em 24 minutos contra o Blazers. A progressão na sua recuperação ditará a frequência com que ele jogará.