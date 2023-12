Victor Wembanyama recebe conselhos sobre como melhorar: você precisa aprender a usar seu corpo

Victor Wembanyama foi cotado para um bom futuro na NBA, mas o jovem francês recebeu alguns conselhos oportunos do ex-campeão Tiago Divisor sobre como maximizar sua carreira.

Splitter, ex-central brasileiro e ex-MVP da ACB e vencedor da NBA com incentivo de São Antônioenfrenta um novo desafio neste verão como assistente de Fazendo Udoka no Foguetes Houston.

O ex-jogador de basquete conversou com a Rádio MARCA para analisar toda a atualidade do mundo do basquete e deixou algumas palavras de sabedoria para O animal para viver.

“Não há exagero no que se diz sobre ele [Wembanyama]ele está há mais de um dia sem pão, mas ainda precisa aprender e saber usar o corpo”, Divisor disse.

“Ele tem qualidade e está numa equipe onde vão trabalhar com ele. Dizem-me que ele tem uma mentalidade muito boa, que é o primeiro a chegar e o último a sair e isso já dá indícios de que este jogador é vai ser uma das referências da liga.

“[San Antonio Spurs coach Gregg] Popovich vai dar a ele a mentalidade que ele precisa, ele tem que passar por um processo porque é muito raro chegar à NBA e marcar 30 gols por jogo”.

Basquete mais globalizado do que nunca

Divisor utilizou o exemplo do francês, de 19 anos, para apontar o aumento da diversificação na forma como a NBA procura os seus jogadores, estando a Espanha e a Sérvia entre os países que produziram estrelas como Pau Gasol e Nikola Jokic.

“Sim, houve muitas mudanças, quando cheguei notei a diferença na fisicalidade, na velocidade…” disse.

Victor Wembanyama

“Talvez o último time campeão com dois centros tenha sido nós com Duncan e eu; agora jogam mais com os pequenos, os jogos sem central acabaram e isso torna o campeonato mais rápido com mais espaços, contra-ataques, três pontos…quase não tem defesa com o central embaixo do aro, tem que saber se adaptar e procure vantagens.

“O basquete se globalizou, não há mais truques nem segredos e agora os três ou quatro melhores jogadores da NBA são estrangeiros. É muito difícil agora dizer por que os níveis estão se aproximando, mas os EUA ainda têm uma fábrica de criação jogadores de basquete, além da cultura do esporte ser muito forte.

“No final das contas, os melhores jogadores querem jogar na NBA. É muito fácil dizer que o basquete não é jogado na NBA porque é mentira.”