incentivo de São Antônio estrela Victor Wembanyama ganhou o Estreante do Mês prêmio em novembro, apesar Trovão da cidade de Oklahoma Centro Chet Holmgren claramente superando-o, o que é um sinal do que está por vir.

Wembanyama, de 19 anos, teve média de 19 pontos, 10 rebotes e três bloqueios por jogo depois de disputar todas as partidas do Spurs em novembro, mas venceu apenas uma partida durante todo o mês. Santo Antonio derrotou o Fênix Sóis 132-121 com 38 pontos, o melhor da carreira, para Wemby.

Os Spurs já perderam 14 jogos consecutivos, enquanto Holmgren levou o Thunder ao terceiro lugar no Conferência Oestepelo menos para começar dezembro.

Holmgren, 21 anos, marcou 36 pontos, o recorde de sua carreira, em novembro, durante uma vitória na prorrogação sobre o Guerreiros do Golden State. Sua campainha de OT profundamente forçado.

A guarda do Thunder também tem média de 19 pontos em novembro e tem nomes como Shai Gilgeous-Alexander tirando chutes dele, ao contrário de Wemby ser a principal opção em San Antonio.

Victor Wembanyama não se importa com prêmio

Wembanyama foi completamente sincero ao explicar que não se importa em ganhar o Estreante do Mês prêmio, especialmente com seu time perdendo constantemente.

Holmgren mereceu ganhar o prêmio de novato em novembro e está no caminho certo para se tornar o Recruta do Ano … ou não.

O NBA claramente quer que Wembanyama ganhe o ROY prêmio e ignorará Holmgren para melhorar a aparência do fenômeno francês.

Ainda resta muito tempo para Wembanyama prosperar na quadra, mas, por enquanto, ele tem sido uma decepção.