Victoria Beckham diz que não contou à filha sobre seus implantes mamários: aqui está o porquê

Victoria Beckham não vai contar para a filha, Harper, sobre os implantes mamários devido à sua própria antipatia pelo procedimento e aos seus próprios arrependimentos, pois espera que a menina de 12 anos aprenda o amor próprio.

Agora com a filha pré-adolescente, ela está tomando consciência da própria autoimagem e dos padrões de beleza impostos pela sociedade, como ser magra, cobrir manchas e imperfeições e usar maquiagem.

Em uma tentativa de combater isso antes Harpista abraça a mídia social e fica exposta às pressões da sociedade por uma mulher mais jovem, Beckham quer incutir a ideia de que não há problema em ter algumas falhas, pois isso é apenas humano.

“[Yesterday Harper said,] — Estou com uma lacuna nos dentes, mamãe. E eu tenho aquela pequena toupeira bem aqui'”. Beckham disse para Fascinação. “Eu fico tipo, ‘Essa é a sua lacuna de sorte.’

“E Cindy Crawford é uma amiga da família, então eu disse: ‘Disseram a Cindy para remover sua verruga, e essa verruga é o que faz Cindy Cindy Crawford.'”

A autoconfiança de Victoria e seu peito

Beckham, agora com 49 anos, livrou-se de seus próprios acréscimos de silício em 2014 e está registrado por descrever sua decisão de obtê-los como algo que ela lamenta e não faria novamente.

A cirurgia da mama não é um procedimento incomum, com as mulheres a utilizá-la para aumentar ou reduzir o tamanho das mamas, quer por razões cosméticas ou médicas, e pode ser problemática, uma vez que os padrões da sociedade sobre desejabilidade mudam constantemente.

“Não mexa com seus seios” Beckham disse à Vogue em 2017. “Todos esses anos eu neguei isso – estúpido. Um sinal de insegurança. Apenas comemore o que você tem.”

Beckham descreve ainda isso como um momento de fraqueza e um arrependimento em sua vida, algo do qual ela tenta proteger sua filha mais nova, pois espera inspirá-la a ser melhor.

“Para ser honesto, gostaria de nunca ter [gotten implants]”, disse ela a Allure. “Foi um momento no tempo e acho que posso compartilhar minhas experiências com ela, mas ainda não chegamos lá.