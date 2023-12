Victoria Beckham e a nora Nicola Peltz compartilham uma dança alegre em viagem às Bahamas

EUparece que Victoria Beckham e sua nora Nicola Peltz pode ter deixado qualquer tensão para trás enquanto a dupla exibia seus momentos agradáveis ​​​​durante as férias nas Bahamas.

Na quinta-feira, o ex- Garota das especiarias A cantora compartilhou um vídeo em seu Instagram em que é vista dançando na praia ao lado de Nicola com um lindo pôr do sol ao fundo.

No clipe, Peltz-Beckham – que é casado com o filho mais velho do casal, Brooklyn – foi visto caminhando em direção Vitória de salto alto na areia.

Ao chegar com ela, começou a dançar ao lado dela, seguindo a animada sogra enquanto ela saltitava e dançava sem parar. No final do clipe, o designer pode ser visto de mãos dadas com Nicola enquanto eles continuam a dançar alegremente.

A dupla parecia elegante durante a breve sessão de dança na areia, com Nicola vestindo camisa preta, short branco e salto alto. VitóriaJá ela escolheu um vestido preto elegante e ficou descalça na areia, ambas escolhendo óculos escuros.

Acima do vídeo, Posh Spice escreveu: “Eu te amo @nicolaannepeltzbeckham”, antes de acrescentar: “Não tínhamos bebido muito!” E Nicola compartilhou o clipe em seus stories do Instagram, respondendo: “Eu te amo!!!!”

Victoria Beckham e seu mau começo com Nicola

Depois Nicola e Brooklyn se casou em abril de 2022, surgiram rumores de que nem tudo estava bem no relacionamento entre a noiva e a sogra.

No momento, Nicola expressou que mal-entendidos com Vitória começou quando a atriz não usou um vestido criado pela estilista para seu casamento Brooklynpois o seu atelier não conseguiu que ficasse pronto a tempo para o dia do casamento.

“Eu ia fazer e queria muito fazer, mas depois de alguns meses percebi que o ateliê dela não conseguiria, então tive que escolher outro vestido”, Nicola disse em entrevista à Variety.

Enquanto isso, Brooklyn tentou acalmar a situação acrescentando que “todos se dão bem”. E, finalmente, esse parece ser o caso depois da recente viagem ao Caribe.