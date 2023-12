Vídeo: Aljamain Sterling gira o oponente no ar para contra-atacar o armlock e chama a estratégia do vencedor de ‘uma vergonha’

Aljamain Sterling quer ver mais luta de verdade na próxima vez que pisar no tatame.

No Fury Pro Grappling 8 (evento do Cage Fury FC) na Filadélfia, no sábado, o ex-campeão peso galo do UFC encabeçou Kevin Dantzler e ficou visivelmente frustrado durante a luta de 10 minutos. Dantzler insistiu em lutar pelas costas e convidar Sterling para trabalhar dentro de sua guarda, o que Sterling fez com relutância.

Essa estratégia levou a poucas trocas dinâmicas, embora Sterling tenha proporcionado emoção aos sete minutos de partida, ao contra-atacar um armlock de Dantzler, pegando-o e girando-o antes de derrubá-lo no chão. Assista abaixo.

O movimento evocou o infame lançamento giratório de Charles “Krazy Horse” Bennett sobre Anthony McDavitt, que também foi usado para conter uma tentativa de finalização. E como Bennett, Sterling perdeu uma decisão.

Embora Dantzler tenha conseguido pouco ataque fora de sua tentativa de chave de braço, Sterling também teve dificuldade para somar pontos no placar. Ele atraiu aplausos quando agarrou a perna de Dantzler e o arrastou pelo tatame, mas seu carisma não foi suficiente para colocá-lo no lado vencedor de uma decisão majoritária.

Posteriormente, Sterling chamou o desempenho de Dantzler de “uma vergonha”.

“Eu nem sei como eles marcaram isso”, disse Sterling. “Outro homem não pode arrastar a bunda no tatame e pensar que é uma vitória, sem fazer absolutamente nada. Sim, pessoal do jiu-jitsu esportivo, mas garanto que se isso fosse uma briga de rua, meu homem nunca faria essa merda. Então, por que estamos transformando esse esporte em algum tipo de espetáculo estranho, onde você pode vencer uma partida sem fazer absolutamente nada? Se eu não fiz nada, o que diabos ele fez?

“Só estou dizendo que quero ter uma partida divertida. Já falei para vocês, estou tentando entrar um pouco na cabeça dele, talvez ele se envolva. Puxe a guarda para não ficar de pé. Não comece a partida de bunda, isso deve ser deduzido de um ponto logo no início. Estou errado? Nunca deixe outro homem te arrastar pelos tornozelos na frente de seus entes queridos e amigos, porque isso é uma vergonha.”

Veja mais destaques da luta principal de Sterling abaixo.

Sterling lutou pela última vez no MMA no UFC 292, em agosto passado, quando perdeu o título peso galo do UFC para Sean O’Malley. “Funk Master” volta à ação no dia 13 de abril, no UFC 300, onde sobe ao peso pena para enfrentar Calvin Kattar.