Vídeo: Arman Tsarukyan agarra Bobby Green pela garganta em nova filmagem do confronto no hotel do UFC Austin

Bobby Green não mentiu quando se tratou de um suposto confronto com Arman Tsarukyan.

O co-headliner do UFC Austin acessou as redes sociais no início desta semana para afirmar publicamente que Tsarukyan e associados o atacaram no hotel do lutador antes do show de sábado. Tsarukyan está escalado para enfrentar Beneil Dariush na luta principal, enquanto Green luta contra Jalin Turner na luta co-headlining.

Segundo Green, quando um grupo o abordou no hotel, ele deu um soco em alguém que acreditava ser Tsarukyan. Na sexta-feira, Tsarukyan divulgou a filmagem do confronto, que o mostra agarrando brevemente a garganta de Green.

Assista abaixo.

No vídeo, Tsarukyan se aproxima de Green sentado e diz: ‘Você está falando merda de mim’. Green repete as palavras de Tsarukyan e depois diz a Tsarukyan para “tirar o seu povo da minha frente”.

“Podemos fazer um a um”, diz Tsarukyan, ao que Green responde: “Podemos fazer o que você quiser”.

Eles continuam a mandíbula até que Green parece empurrar o ombro de Tsarukyan. Tsarukyan responde agarrando o pescoço de Green por um segundo antes de se separarem. Tsarukyan e sua equipe vão para os elevadores, mas voltam para confrontar Green novamente quando ouvem que um Green agitado ainda está rondando o saguão.

“Você começou”, Green pode ser ouvido repetidamente gritando.

Um homem então diz à equipe de Tsarukyan que a polícia está a caminho e que “esta não é a WWE”. A filmagem termina aí.

Tsarukyan e Green terão que superar Beneil Dariush e Jalin Turner, respectivamente, na noite de sábado. Se ambos estiverem com as mãos levantadas, as sementes estarão costuradas para uma futura partida de rancor.