Vídeo: Cedric Doumbe e Michael ‘Venom’ Page se enfrentam no PFL Europe Championships

O PFL pode estar armando uma superluta.

Na sexta-feira, na 3Arena, em Dublin, aconteceu o 2023 PFL Europe Championships e, como tal, o “co-líder” do MMA trouxe à tona todas as estrelas europeias. Sentado ao lado da jaula para o evento estava o atual lutador da PFL Cedric Doumbe, bem como a estrela do Bellator Michael “Venom” Page, e durante o evento a PFL trouxe Doumbe para a jaula para falar aos fãs, onde ele aproveitou a oportunidade para chamar “MVP”.

“MVP! Sempre que você quiser, estou aqui para ajudá-lo!” Doumbe disse.

Page então saiu da multidão e entrou na jaula, onde enfrentou Doumbe antes de apertar a mão.

“Veremos o que acontece no futuro”, brincou Page após o confronto.

Doumbe é ex-campeão meio-médio do Glory Kickboxing e atualmente lutador invicto de MMA. Ele fez sua estreia no PFL de forma espetacular em setembro passado, nocauteando Jordan Zebo em nove segundos no PFL Europe 3.

Page é um ex-campeão mundial de kickboxer e peso meio-médio de longa data do Bellator, que recentemente encerrou seu contrato com a promoção e agora é um agente livre.

Confira abaixo o confronto entre os dois atacantes sensacionais.