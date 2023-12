Vídeo: Conor McGregor enfrenta Petr Yan em Dubai

Conor McGregor e Petr Yan trocaram algumas tacadas online ao longo dos anos e, no sábado, tiveram a chance de se enfrentar.

Embora os ex-campeões do UFC provavelmente estejam separados por pelo menos três categorias de peso neste momento, eles se envolveram em um confronto amigável após um evento de boxe da IBA em Dubai.

Entre Yan e McGregor estava o presidente da IBA, que segurou o cinturão da organização sancionadora para a luta que quase certamente nunca acontecerá. Yan e McGregor estiveram intensos durante o confronto, mas depois apertaram as mãos e se abraçaram.

Confira o vídeo abaixo:

Certa vez, McGregor ficou irritado quando o boxe do então campeão interino peso galo Yan foi avaliado acima do dele, o que levou o russo a lançar um desafio.

Conor, todos sabemos que você gosta de conversar, mas vamos direto ao ponto: se você realmente quer boxear ou lutar, não me importo com peso ou regras. Aposto que você não vai aparecer @TheNotoriousMMA https://t.co/EJN2AbQQ32 – Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) 12 de novembro de 2021

McGregor deve retornar ao octógono no ano que vem para enfrentar Michael Chandler em sua primeira luta desde que quebrou a perna na trilogia com Dustin Poirier no UFC 264. Yan continua na prateleira desde a derrota por decisão para Merab Dvalishvili que o deixou em 0 -3 desde que conquistou o título interino do peso galo de Cory Sandhagen.