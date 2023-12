O vídeo da coletiva de imprensa do UFC 296 apresentará muitas das principais estrelas do último pay-per-view do ano do UFC na noite de quinta-feira.

O campeão meio-médio do UFC Leon Edwards, o campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja, Colby Covington, Brandon Royval, Shavkat Rakhmonov, Stephen Thompson, Tony Ferguson e Paddy Pimblett estão programados para aparecer na coletiva de imprensa do UFC 296.

O CEO do UFC, Dana White, também deverá comparecer ao evento no MGM Grand Garden Arena. A coletiva de imprensa do UFC 296 está marcada para começar às 20h (horário do leste dos EUA).