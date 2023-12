Vídeo da coletiva de imprensa sazonal do UFC 2024

Na coletiva de imprensa sazonal de 2024 do UFC, muitos dos principais lutadores dos maiores confrontos do próximo ano responderão a perguntas da mídia na sexta-feira.

Há uma série de campeões do UFC programados para aparecer esta noite em Las Vegas – o campeão peso médio do UFC Sean Strickland, o campeão peso pena do UFC Alexander Volkanovski e o campeão peso galo do UFC Sean O’Malley.

Dricus Du Plessis, Raquel Pennington, Mayra Buena Silva, Ilia Topuria e Marlon Vera também estão programados para comparecer.

A coletiva de imprensa sazonal de 2024 do UFC está prevista para começar às 19h, horário do leste dos EUA.