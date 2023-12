O vídeo de contagem regressiva do ‘UFC 296’ analisa mais de perto as duas lutas pelo título, junto com Shavkat Rakhmonov x Stephen Thompson, antes do evento pay-per-view de sábado.

Na luta principal, Leon Edwards defenderá o título dos meio-médios contra Colby Covington. Alexandre Pantoja colocará em jogo o cinturão do peso mosca contra Brandon Royval na co-luta principal.