Vídeo da pesagem do Dia do Acerto de Contas

O vídeo da pesagem do Day of Reckoning é para o evento de boxe antecipado de sábado.

Anthony Joshua, Deontay Wilder e uma série de grandes boxeadores subirão na balança na sexta-feira em Riad, na Arábia Saudita.

O vídeo de pesagem do Day of Reckoning começará às 11h ET.

Confira os resultados da pesagem do Day of Reckoning abaixo.

Cartão principal (DAZN/PPV.com às 11h ET)

Anthony Joshua (251,0) x Otto Wallin (238,6)

Deontay Wilder (213,0) vs.

Daniel Dubois (239,0) x Jarrell Miller (333,0)

Dmitry Bivol (174,6) x Lyndon Arthur (174,2)

Arslanbek Makhmudov (262,0) vs. Agit Kabayel (241,3)

Jai Opetaia (198,4) vs. Elis Zorro (197.4)

Filip Hrgovic (246) vs. Mark De Mori (242,6)

Frank Sanchez (238,0) vs. Júnior Fa (278,9)