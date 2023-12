Vídeo: Dakota Ditcheva brutaliza Valentina Scatizzi com joelhadas para ganhar o título peso mosca do PFL Europa

Dakota Ditcheva continua a impressionar.

Na sexta-feira, na 3Arena, em Dublin, Ditcheva enfrentou Valentina Scatizzi pelo campeonato peso mosca da PFL Europe, e a invicta especialista em Muay Thai cumpriu toda a sua promessa, brutalizando Scatizzi com as joelhadas para marcar um nocaute técnico no primeiro round.

Ditcheva entrou na disputa com 9 a 0 e como uma das perspectivas mais comentadas do PFL, e não demorou muito para mostrar o porquê. Logo no início da luta, Ditcheva colocou para Scatizzi, acertando repetidamente o clinche do Muay Thai e lançando joelhadas no rosto do lutador italiano.

Para seu crédito, Scatizzi se recusou a cair depois de várias joelhadas, mas seu rosto estava danificado, com o olho esquerdo inchando grotescamente e bloqueando sua visão. Isso foi o suficiente para o médico do ringue cancelar a luta antes que a ação pudesse ser retomada no segundo round.

A vitória leva Ditcheva para 10-0 profissionalmente, ganhando US$ 100.000 e garantindo à lutadora inglesa uma vaga no PFL na próxima temporada.

Confira abaixo os destaques da luta.