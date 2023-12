Vídeo de pesagem de Devin Haney x Regis Prograis, resultados

Devin Haney e Regis Prograis estão prontos para a batalha.

Os dois boxeadores campeões ganharam peso na pesagem oficial de sexta-feira, antes da disputa pelo título. Haney desequilibrou a balança em 140 para sua estreia no superleve, enquanto Regis Prograis chegou em 139 libras para a segunda defesa de seu título superleve WBC.

Haney (30-0, 15 KOs) sobe de divisão depois de conquistar vários títulos dos leves e se tornar o campeão indiscutível dos leves do boxe de junho de 2022 a agosto de 2023.

“Ele é um vagabundo”, disse Haney depois. “Eu vou mostrar isso. Sábado, amanhã, vou mostrar que ele é um vagabundo de merda.”

Prograis (29-1, 24 KOs) faz sua segunda aparição em 2023 depois de derrotar Danielito Zorrilla por decisão dividida em junho passado.

“Vou foder com Devin amanhã”, prometeu Prograis. “Não há como me impedir, vou foder com Devin amanhã.”

Haney x Prograis acontecerá em 9 de dezembro no Chase Center em San Francisco, Califórnia.

O vídeo da pesagem oficial de Haney x Prograis pode ser assistido acima.

Confira os resultados completos da pesagem Haney vs. Prograis abaixo.

Cartão principal (PPV.com às 20h horário do leste dos EUA)

Devin Haney (140) vs.

Liam Paro (140) vs.

Andy Cruz (134) vs. Jovanni Straffon (134)

Ebanie Bridges (117,8) vs.

Card preliminar (luta de MMA às 17h horário do leste dos EUA)

Amari Jones (159,2) vs. Quilisto Madera (160)

Beatriz Ferreira (130) vs.

Canal Shamar (132) vs. José Antonio Meza (131,8)