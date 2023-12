Vídeo de vigilância de Jonathan Majors mostra briga com a namorada, ela o persegue

TMZ. com

Vídeo de vigilância da noite em questão em torno do Jonathan Majors O julgamento foi divulgado – mostrando uma briga entre o ator e sua então namorada – e uma perseguição a pé logo depois.

O juiz manteve sob controle todas as evidências apresentadas no tribunal nas últimas semanas, mas, na quarta-feira… ele abriu a tampa e divulgou tudo para a mídia, incluindo as principais imagens que a promotoria tem mostrado aos o júri para provar seu caso.