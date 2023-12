Vídeo do Day of Reckoning: Jai Opetaia nocaute com um soco arrasa Ellis Zorro

Jai Opetaia não tem mais cinturão, mas não abre mão da pretensão de ser o melhor cruiserweight do mundo.

No evento Day of Reckoning em Riade, Arábia Saudita, no sábado, Opetaia (24-0, 19 KOs) acertou Ellis Zorro (17-1, 7 KOs) com um nocaute poderoso com a mão esquerda que deixou Zorro no chão. o tapete.

Assista ao final incrível abaixo.

Opetaia desocupou seu título cruiserweight da IBF no início desta semana devido a um desentendimento com o órgão sancionador (a IBF queria que Opetaia enfrentasse Mairis Briedis, não Zorro), mas isso não o impediu de fazer uma declaração no sábado, já que ele tinha Zorro no defensiva desde o sino de abertura.

Zorro fez o possível para ser evasivo, apenas para ser pego por um looping de esquerda de Opetaia que imediatamente o fez cair na tela. O árbitro emitiu a contagem padrão, mas ficou claro que Zorro não iria se levantar.

O tempo oficial da paralisação foi 2:56 do primeiro round.

Opetaia permanece invicto por 24-0 e uma luta pelo título cruiserweight provavelmente está por vir para o australiano de 28 anos.