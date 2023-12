Vídeo do UFC Austin: Cody Brundage acerta uma bomba poderosa em Zachary Reese por nocautes consecutivos sem precedentes

Havia algo no ar no UFC Austin depois que Cody Brundage marcou um nocaute massivo logo após Drakkar Klose ter conseguido o mesmo feito na luta pouco antes dele.

Depois de garantir uma queda precoce sobre Zachary Reese no primeiro round, Brundage se viu lutando contra uma tentativa de triângulo. Em vez de tentar se libertar, Brundage optou por agarrar seu oponente e levantá-lo no ar antes de derrubá-lo novamente na tela.

Muito parecido com o que aconteceu na luta de Klose minutos antes, o golpe de Brundage fez com que a lateral da cabeça de Reese quicasse no chão enquanto suas pernas ficavam moles. Brundage deu mais alguns socos enquanto o árbitro corria para interromper a ação com o final chegando aos 1:49 do primeiro round.

“Eu continuo falhando e neste obviamente não”, disse Brundage depois. “Percebi muito rápido [he was hurt]. Esta tela deve ser um pouco mais dura que o normal. Estou muito feliz.”

Foi uma sequência selvagem depois que Brundage abriu a luta com um chute inicial que acertou Reese, mas ele não perdeu tempo agarrando a perna para derrubar a ação. A partir daí, Brundage começou a trabalhar para um ataque ground and libra com Reese eventualmente levantando as pernas para a tentativa de finalização.

Pareceu momentaneamente que Reese poderia travar o triângulo, mas o tiro saiu pela culatra depois que Brundage segurou sua pegada e o ergueu no ar para o golpe que encerrou a luta. O impacto reverberou na arena depois que Reese bateu na tela enquanto Brundage fazia o trabalho de forma enfática, que agora conta como o 14º nocaute na história do UFC – logo após o 13º lugar acontecer com a vitória de Klose sobre Joe Solecki.

A finalização coloca Brundage em uma sequência de duas vitórias consecutivas, ao mesmo tempo que garante seu segundo nocaute desde que ingressou no elenco do UFC em 2021.