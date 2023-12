Vídeo do UFC Austin: Drakkar Klose bate Joe Solecki na lateral da cabeça e nocauteia feio

Drakkar Klose teve que entrar no modo Hulk para vencer sua última luta.

Em sua primeira luta em 16 meses, Klose deu um golpe terrível para nocautear Joe Solecki no primeiro round na fase preliminar do UFC Austin.

Assista à incrível finalização de Klose abaixo.

Os dois lutadores colocaram seu grappling em exibição logo no início, com Solecki levando Klose para o tatame. Porém, Klose inverteu a posição e acabou em cima de Solecki onde passou a trabalhar com socos curtos e cotoveladas. Solecki rebateu com uma tentativa de chave de braço, que se revelou malfadada quando Klose o levantou do tatame e o jogou no chão em um ângulo terrível. O golpe fez com que a lateral da cabeça de Solecki ricocheteasse no tatame e o árbitro Mark Smith foi rápido em intervir para a paralisação, que ocorreu oficialmente aos 1:41 do primeiro round.

Klose não luta desde julho de 2022, mas já venceu três lutas consecutivas e bateu seu recorde no UFC para 8-2. Solecki perde apenas pela segunda vez em sete partidas no UFC.