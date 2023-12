Vídeo do UFC Austin: Miesha Tate finaliza Julia Avila com um mata-leão após golpe unilateral

Miesha Tate voltou à coluna das vitórias em grande estilo no UFC Austin depois de dominar Julia Avila por mais de dois rounds antes de garantir uma feia finalização no pescoço.

Do primeiro ao último segundo, Tate não perdeu tempo trazendo a luta para o chão repetidas vezes, com Avila sem respostas na defesa. A atuação unilateral acabou abrindo a oportunidade para Tate travar a finalização da luta, que foi declarada um mata-leão, mas na verdade ela apenas torceu o rosto e o pescoço de Avila, o que a forçou a bater para encerrar a luta.

A paralisação aconteceu aos 1:15 do terceiro round.

“Não era sobre o adversário”, disse Tate sobre a luta. “Eu iria aparecer desta forma esta noite, não importa contra quem fosse. Isto é o que me fez.

“Esta noite marca minha 20ª vitória profissional. Faço isso há 18 anos. As pessoas disseram para desistir, desistir depois da minha última luta. Eu tive que me mostrar e espero que todos vocês não desistam de si mesmos. Você não desiste.”

Quase tão rápido quanto a luta começou, Tate avançou com uma queda para derrubar Avila no chão, onde ela começou a trabalhar seu jogo de luta agarrada. Uma tentativa de escapar de Avila fez com que Tate a levasse de volta antes de subir na montaria.

Um segundo depois, enquanto Avila tentava evitar o castigo, Tate voltou a pegar as costas, mas desta vez travou no triângulo de corpo. Tate continuou seu ataque com uma série de socos e cotoveladas brutais que forçaram Avila a se segurar para poder ver o segundo assalto.

Avila encontrou o mais breve momento de sucesso com alguns socos no reinício, mas Tate fechou rapidamente com outra queda. Com Avila presa embaixo dela, Tate estava realmente começando a desferir socos e apenas intimidar seu oponente no chão.

Enquanto Avila conseguiu chegar ao frame final, o caminho de Tate para o sucesso já estava aberto quando ela rapidamente conseguiu outra queda para continuar sua vitrine dominante. Desta vez, em vez de desferir socos, Tate forçou Avila a rolar novamente e isso lhe permitiu a abertura para travar a finalização.

As repetições mostraram que o braço de Tate estava na verdade sobre a boca aberta de Avila, o que obviamente colocou uma pressão tremenda em seu pescoço e mandíbula. Ávila não perdeu tempo batendo para evitar mais danos.

Tate passa para 2-2 desde que voltou da aposentadoria, mas esta será sua primeira vitória após uma brutal redução de peso para 125 libras, que não resultou em nenhum sucesso. Agora de volta ao seu antigo reduto no peso galo, Tate ainda parece uma força a ser reconhecida no futuro.