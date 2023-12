Vídeo do UFC Vegas 83: Melquizael Costa testa a expansão do árbitro após Steve Garcia o brutalizar

O árbitro veterano de Nevada, Steve Tognoni, testou seu wrestling defensivo quando Melquizael Costa tentou derrubá-lo após ser derrotado por Steve Garcia no UFC Vegas 83.

Garcia abriu uma torneira de sangue no rosto de Costa com um ground and pound brutal antes que Tognoni tivesse visto o suficiente aos 1:01 do segundo round. A cabeça de Costa ricocheteou na lona e, quando Tognoni o salvou, retribuiu o esforço com uma tentativa de queda.

Confira o vídeo abaixo:

Foi a segunda vitória consecutiva de Garcia após nocaute técnico sobre Chase Hooper no UFC Vegas 63 e melhorou seu recorde no octógono para 3-2. A luta com Costa estava originalmente marcada para acontecer no UFC Austin, mas Garcia adoeceu antes da luta e foi forçado a se retirar do evento.

O veterano da LFA, Costa, cai para 1-2 no octógono após vitória sobre Austin Lingo no UFC Vegas 77.