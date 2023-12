Vídeo: Nico Carrillo destrói Nong-O com um feroz nocaute de cotovelo em pé no ONE Friday Fights 46

Nico Carrillo fez uma entrada tardia na discussão sobre Nocaute do Ano na sexta-feira.

Carrillo enfrentou a lenda do kickboxing Nong-O em uma luta de Muay Thai no ONE Friday Fights 46 no Lumpinee Boxing Stadium em Bangkok, Tailândia. Pouco mais de um minuto após o início do segundo round, Carrillo deu uma cotovelada em Nong-O, deixando-o rígido no canto e conquistando uma das maiores vitórias de sua carreira.

Confira o final do carretel de destaque no vídeo abaixo.

Carrillo se tornou uma referência na série Friday Fights do ONE Championship. O jovem de 25 anos competiu três vezes em 2023, parando todos os seus adversários no processo. Antes da grande vitória de sexta-feira, Carrillo derrotou Muangthai PK Saenchai por nocaute técnico no segundo round no evento ONE Friday Fights 22 de junho.

Nong-O já foi parado em duas lutas consecutivas. Antes disso, o jogador de 37 anos iniciou sua gestão no ONE Championship com oito vitórias consecutivas.