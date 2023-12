Vídeo: Samuel Kristofic derrota o veterano do UFC Carlos Vemola com um nocaute terrível no octógono

A mudança do Oktagon MMA para pontuação aberta não fez muita diferença para Samuel Kristofic.

Peso médio eslovaco de 34 anos, Kristofic engomou o veterano do UFC Karlos Vemola com um nocaute brutal no primeiro round em menos de dois minutos na sexta-feira no Oktagon 51. Apesar de ter entrado na luta como um azarão nas apostas de 4 para 1, Kristofic derrubou Vemola com uma combinação perfeita de dois socos, depois seguiu com mais uma mão direita para garantir enquanto Vemola lentamente caía na tela.

A paralisação ocorreu oficialmente aos 1:48 do primeiro round.

O vídeo da feroz sequência de final da luta de Kristofic pode ser assistido abaixo.

Kristofic (17-6) perdeu duas lutas com seu desempenho, enquanto Vemola (36-8) sofreu apenas sua segunda derrota nas últimas 11 lutas.

O Oktagon 51 aconteceu em 29 de dezembro na O2 Arena em Praga, República Tcheca.

Vemola, 38 anos, lutou seis vezes nas divisões peso pesado, meio-pesado e peso médio do UFC de 2010 a 2013, vencendo Seth Petruzelli e Mike Massenzio.