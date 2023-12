Vídeo: Triângulo de Dan Hooker sufoca produtor de programa de rádio inconsciente

Dan Hooker está de volta à ação mais cedo do que o esperado.

Atualmente na prateleira se recuperando de uma cirurgia no braço, Hooker está ocupado fazendo aparições ocasionais no rádio, uma das quais foi destacada por “The Hangman”, demonstrando o quão perigosas suas habilidades de finalização podem ser.

Durante uma aparição em O estrondo matinal, o desafiante peso leve do UFC foi convidado a executar um triângulo em Mitch Farr, um dos produtores do programa. Os resultados foram o que você esperaria.

Assista ao vídeo abaixo.

No clipe, Hooker força Farr duas vezes antes de realmente acertar na terceira tentativa. Apesar de Farr bater mais uma vez, parecia que ele ficou inconsciente por um breve período com a manobra.

Um Farr desorientado ficou todo sorrisos depois e quando solicitado a comentar sobre a troca física, ele simplesmente respondeu: “Estou bem”.

Hooker viu sua campanha de 2023 ser interrompida depois que uma lesão agravada no braço o forçou a desistir de uma luta em 2 de dezembro com Bobby Green. O veterano de 35 lutas venceu suas duas últimas lutas, incluindo uma emocionante vitória por decisão dividida sobre Jalin Turner no UFC 290. Ele tem como meta retornar às competições em maio.