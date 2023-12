Vigor CONTRATA novos funcionários neste fim de ano; Veja!

A Vigor Alimentos, empresa que é referência no setor alimentício brasileiro, que trabalha com rigorosa atenção à qualidade de todos os seus produtos, do processamento à exposição no ponto de venda, está contratando novos colaboradores no mercado. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são as oportunidades:

Cozinheiro (a) – ABC Paulista (Terceiro) – São Caetano do Sul – SP – Cozinha: Pré-preparo e preparo de alimentos do cardápio; Participar da elaboração do cardápio semanal com a nutricionista; Apoiar na gestão da equipe; Higienização e manutenção da área e dos equipamentos;

Analista Tributário JR – São Paulo – SP – Fiscal: Apurações de tributos: ICMS Normal, ICMS-ST e IPI; Atendimento de fiscalizações e auditorias internas; Acompanhamento da certidão de regularidade fiscal;

Analista de Trade Marketing Pleno -São Paulo – SP – Desenvolvimento de Produto / Categoria / Marca;

Auxiliar de Serviços Gerais – Santa Rita do Ibitipoca – MG – Limpeza: Realiza o corte e manutenção das áreas externas, pátio, gramados e alambrados, utilizando ferramentas manuais e ou roçadeira costal. Zelar pela manutenção e utilização dos equipamentos de corte de grama e demais utensílios necessários a sua atividade;

Auxiliar de Produção – Exclusivo PCD – Dorândia – RJ – Produção;

Operador (a) de Transpaleteira – Grande São Paulo – Embu das Artes – SP – Logística;

Promotor (a) de Vendas – PCD (São Paulo) – São Paulo – SP – Venda Externa.

Mais sobre a Vigor

Contando um pouco mais sobre a Vigor, vale destacar que trata-se de uma companhia responsável por atender a mais de 23,6 milhões de lares e aproximadamente 60 milhões de pessoas por ano no país. Além disso, a Vigor tem a preocupação em atender aos anseios e às necessidades de seus consumidores em todos os níveis.

Em resumo, são mais de 4 mil pessoas que cuidam para que marcas como Grego, Faixa Azul, Danúbio, Amélia, entre outras, cheguem às prateleiras dos pontos de venda e às casas dos seus consumidores, todos os dias.

Consulte alguns benefícios

Assistência médica;

Desconto em produtos;

Gympass;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale-transporte.

Como enviar o seu portfólio?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Vigor, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

