Villela Brasil ABRE mais de 100 CARGOS pelo país; Saiba mais!

A Villela Brasil, empresa que tem como objetivo atender grandes dívidas tributárias de empresários de todo Brasil, está contratando novos funcionários no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa que atualmente é considerada a melhor ferramenta de resolução dos passivos fiscais para empresários de pequeno, médio e grande porte, veja a lista de vagas:

Consultor (a) Comercial – Uberlândia – MG – Venda Externa;

Consultor (a) Comercial – Recife – PE – Venda Externa;

Consultor (a) Comercial – Palmas – TO – Venda Externa: Prospectar clientes com base em uma lista de leads disponibilizada pela empresa. Realizar a captação e negociação de contratos com clientes de pequeno e grande porte. Possuir habilidades em negociação de produtos e serviços. Participar dos treinamentos e reuniões. Planejar e executar rotinas comerciais;

Auxiliar Financeiro – Porto Alegre – RS – Finanças;

Estagiário (a) Comercial – Jurídico – Porto Alegre – RS – Venda Interna;

Estagiário (a) Comercial Jurídico – Florianópolis – SC – Venda Interna;

Consultor Comercial – Rio Branco – AC – Venda Externa;

Auxiliar Comercial JR – Porto Alegre – RS – Venda Interna;

Estágio DP – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Assistente Comercial Júnior – Porto Alegre – RS – Venda Externa;

Estágio Ciências Contábeis – Porto Alegre – RS – Contabilidade.

Mais sobre a Villela Brasil

Contando mais sobre a Villela Brasil, podemos frisar que, ao longo de seus quase 20 anos de atividades, já ajudou a manter mais de 30 mil empresas ativas e lucrativas. A companhia atua principalmente ao lado de empresas com débitos tributários, bancários, buscando alternativas de mercado para manterem-se ativas e lucrativas.

Em relação aos profissionais envolvidos na Villela Brasil, trata-se de contadores, advogados, administradores, economistas, desenvolvedores, programadores, e muitos outros. Por fim, com atuação nacional, está presente em todos os estados, com equipe multidisciplinar composta por advogados, contadores, economistas e administradores.

Consulte alguns benefícios

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Celular Corporativo;

Comissões;

Bônus por resultado;

Reembolso de Despesas;

Comissões Acima do Mercado;

Plano de carreira;

Dentre outros.

O que é preciso para se candidatar?



Como você já pôde ver as vagas abertas, o processo de candidatura é bem simples e sem segredos, visto que você só precisa ENTRAR NESSE LINK. Na página, tudo o que você precisa fazer é analisar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, localização, horário de trabalho, etc..) com atenção e se inscrever!

